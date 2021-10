Antonella Mosetti, com’era prima della fama | La trasformazione è drastica

By

Antonella Mosetti non ha mai nascosto di essere ricorsa alla chirurgia estetica per migliorare il suo corpo, infatti, nel corso degli anni il suo aspetto fisico è cambiato drasticamente: facciamo un confronto!

Tutti la ricorderanno, quando esordì nel piccolo schermo nel programma “Non è la Rai.” Lei era tra le tante bellissime ragazze, ma grazie al suo carisma e alla sua energia si è fatta notare ed è rimasta impressa nella mente di tantissima gente: vediamo com’era prima.

Antonella Mosetti, cambio drastico

Classe 1975, nata a Roma il 01 agosto sotto il segno del leone. Lei è una famosissima showgirl che grazie alla sua bellezza ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori italiani.

La sua carriera è iniziata come modella nelle sfilate e spot pubblicitari fino al 1993 con il successo di Non è la Rai, dove compare in coppia fissa con Ilaria Galassi.

Dopo il noto programma, la sua carriera spicca il volo e nel 1998 diventa la prima ballerina di Ciao Darwin. Nel 2000 lavora al film C’era un cinese in coma di Carlo Verdone ed in Prigionieri di un incubo. Successivamente affianca Mike Bongiorno a Paperissima Sprint e poi passa alla Rai con Quelli che..aspettano.

Ha condotto anche diverse trasmissioni come: Casa RaiUno, La domenica del villaggio e Sipario del Tg4. Dal 2008 al 2009 è la prima donna de Il Bagaglino ed è ospite/opinionista in varie trasmissioni tv.

La sua ultima esperienza televisiva che tutti ricorderanno è sicuramente quando nel 2016 ha partecipato al Grande Fratello Vip con sua figlia Asia, nata dall’amore con l’imprenditore Alessandro Nuccetelli.

Riguardo la sua vita privata, infatti, sappiamo che è stata fidanzata con Davide Lippi, Gennaro Salerno, Savatore Gabriele Valerio e Aldo Montano. Quest’ultimo attualmente si trova proprio dentro la casa del Grande Fratello Vip 6.

Nel corso degli anni, Antonella è cambiata moltissimo soprattutto esteticamente: facciamo un ritorno nel passato e scopriamo com’era prima.

Il prima e dopo dell’ex ragazza di Non è la Rai

La showgirl ha un corpo da urlo, lo dimostrano i suoi scatti super sexy pubblicati sul suo profilo Instagram. I suoi follower non perdono mai l’occasione di travolgerla di mi piace e commenti.

Ma confrontando le foto di oggi con i filmati di qualche anno fa, è impossibile non notare l’intervento del bisturi sulla bella Mosetti, infatti, non è tutto merito di madre natura come più volte ha spiegato la showgirl.

Possiamo notare che c’è una notevole differenza. Ad esempio, il seno è stato aumentato di qualche taglia in più, ma non solo: anche il volume delle labbra e degli zigomi.

Anche se poco tempo fa, aveva rivelato sui social di aver rimosso l’acido ialuronico dalle labbra per farle tornare naturali. Comunque, nonostante i vari ritocchini e l’evidente cambiamento, Antonella Mosetti è rimasta sempre bellissima.