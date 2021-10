By

Siamo abituati a vedere Albano sempre con il suo storico panama bianco, che indossa in ogni occasione. Ma perché non se ne separa mai? ha un significato molto importante per lui: scopriamo la verità.

Tantissimi fan del cantautore di Cellino San Marco si sono chiesti per quale ragione quest’ultimo indossa sempre il cappello. A svelare la verità è stato lo stesso artista pugliese in una lunga e recente intervista.

Albano, perché indossa sempre il cappello?

Senza dubbio Albano Carrisi non ha bisogno di presentazioni, è uno dei cantanti più amati e più conosciuti del panorama musicale nazionale ed internazionale.

La sua voce ha fatto sognare milioni di persone, un talento straordinario apprezzato da tutto il mondo. Ha una carriera alle spalle, invidiata da tanti artisti.

L’uomo proviene da una famiglia di agricoltori e lui sin da piccolo amava suonare la chitarra. A diciassette anni ha deciso di lasciare la sua amata terra e andare a Milano, per trasformare la sua passione per la musica in lavoro.

Incide il suo primo disco, La strada, nel 1965 e comincia a esibirsi come spalla negli spettacoli di Adriano Celentano. Nel 1967 ottiene il suo primo successo con la canzone Nel sole. Nel 1968 partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo con La siepe, ottiene il premio speciale della critica e arriva al nono posto.

E’ divenuto famoso non solo per il suo incredibile talento, ma anche per la sua vita privata che è stata da sempre al centro del gossip per la sua relazione con Romina Power, da cui ha avuto quattro figli: Ylenia, Yari Marco, Cristèl e Romina Jr. Jolanda.

Successivamente è stato legato a Loredana Lecciso, una storia che ha fatto molto discutere per via della notevole differenza d’età. Dal loro amore è nata Jasmine Carrisi.

Albano, nel corso della sua carriera ha conquistato ben ventisei dischi d’oro e otto di platino. Con la sua voce, ma anche con il suo outfit si è sempre distinto, infatti, in ogni apparizione pubblica indossa il suo amato cappello, ma perché? ci sono ben due motivi che ha svelato proprio recentemente: scopriamo di più.

L’incredibile significato

Qualche mese fa, Albano è stato ospite a Settimana Ventura, il programma domenicale di Rai Due condotto da Simona Ventura. In studio era presente anche Vincenzo Crispino, uno dei protagonisti della quarta edizione de Il Collegio.

Il giovane, affascinato e incuriosito dalla presenza del cantautore pugliese gli ha chiesto quale fosse il motivo di questa sua scelta decennale. Albano ha risposto, dicendo che ci sono ben due motivi.

Il primo è dovuto alla perdita costante di capelli e solamente in questo modo può nasconderla. Invece, l’altro motivo è molto toccante. Sappiamo tutti che lui è molto legato alla sua famiglia, proprio per questa ragione, in onore del compianto padre Carmelo, indossa questo storico cappello.

L’ex marito di Romina Power ha spiegato che è un vero e proprio marchio di fabbrica della famiglia Carrisi, il papà lo indossava sempre e lui intende portare avanti questa “tradizione.”