Spende 2.490 euro al Gratta e Vinci e dopo la sorpresa: “400 biglietti acquistati, assurdo”

Stanco della solita vita fatta di lavoro e tanti sacrifici, un giocatore folle compra ben 400 Gratta e Vinci, spende una fortuna e tenta il colpaccio.

Giocare va bene, ma con una certa responsabilità e senza mai abusare: con pochi euro risparmiati tra una spesa e l’altra è possibile tentare la sorte e farsi baciare dalla Dea della Fortuna.

Gratta e Vinci: una storia assurda

Quella che stiamo per raccontare è una storia davvero assurda: Il Sole 24 Ore racconta di una causa giudiziaria in cui un giocatore delle lotterie istantanee ha tirato in ballo l’azienda portandola dritta in tribunale.

Il folle giocatore ha speso la bellezza di 2.490 euro per acquistare ben 400 Gratta e Vinci e tentare la buona sorte. Erano tutti del tipo ‘Nuovo maxi miliardario’ e ‘Fantastici 1.000’.Nonostante il numero folle di Gratta e Vinci acquistati il giocatore non ha fatto alcun colpaccio.

Anzi, sono stati recuperati pochi euro dalle esigue vincite dei Gratta e Vinci acquistati.

Il giocatore ha tirato in ballo il Decreto Balduzzi, ovvero un intervento dell’ex ministro della sanità che prevedeva l’inserimento della percentuale della possibilità di vincita per allontanare il rischio di ludopatia (disturbo da gioco d’azzardo).

Il tentativo del giocatore di portare l’azienda madre in Tribunale è stato fallimentare. Il folle giocatore è rimasto a bocca asciutta perdendo oltre 2.000 euro e la lotteria è stata sanzionata per un importo di 50.000 euro. Nulla di più.

La storia di questo folle giocatore ci insegna che è meglio giocare sempre in maniera responsabile ed evitare comportamenti ludopatici.

Giocare al Gratta e Vinci in modo responsabile: evitiamo comportamenti ludopatici

Nella nuova edizione del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali – DSM 5 per la prima volta, è stato incluso nel capitolo “Disturbi correlati a sostanze e disturbi da addiction”, anche il Disturbo da Gioco d’Azzardo (DGA).

La ludopatia è la persistente incapacità di resistere all’impulso di attuare comportamenti finalizzati al gioco.

Tali comportamenti ludopatici incidono anche sulla sfera familiare e sul lavoro. Bisogna ricordare che le vincite e le perdite nei giochi d’azzardo sono attribuibili al caso e non ad una maggiore o minore capacità del giocatore.

I sintomi della ludopatia sono simili a quelli da uso da sostanza e sono: depressione, disturbi delle funzioni cognitive, ansia generalizzata, assuefazione, astinenza, disturbi del ritmo sonno-veglia.