Sapete che titolo di studio ha Raffaella Fico? | E’ sorprendente

Raffaella Fico, attuale concorrente del Grande Fratello Vip, è una showgirl famosissima con una carriera alle spalle caratterizzata da numerosi successi. Ma sapete che studi ha fatto la bella gieffina? non ci crederete mai.

Con la sua inconfondibile bellezza mediterranea ha conquistato il cuore di milioni di persone. Ma Raffaella Fico oltre ad essere una donna stupenda è anche molto intelligente e colta, tutto merito del percorso di studi che ha intrapreso da giovane: scopriamo di più.

Raffaella Fico, una vita di successi

Raffaella Fico è sicuramente tra i volti tv più apprezzati del mondo della televisione e dei social. Classe 1988 nata in provincia di Napoli, a Cercola, il 29 gennaio 1988 sotto il segno dell’Acquario. Nel panorama dello spettacolo si è distinta per la sua inconfondibile bellezza, con i suoi tratti mediterranei.

Sin da ragazza ha iniziato partecipare a diversi concorsi di bellezza, vincendo la fascia di Miss Grand Prix a Miss Italia nel 2007. Ma il vero debutto è avvenuto con la partecipazione al Grande Fratello nel 2008.

Una volta fuori dal programma la sua carriera spicca il volo e partecipa a varie trasmissioni come: “Sguardi Diversi” e “Lucignolo” su Italia 1, in cui ha il ruolo di inviata. E’ stata anche la valletta in vari programmi come “Il colore dei soldi” con Enrico Papi nel 2009 e “Mitici 80” nel 2010.

Nel 2011 è una concorrente dell’Isola dei Famosi e successivamente ha lavorato anche nel film “Matrimonio a Parigi”. Recentemente ha fatto parte del cast di altre trasmissioni come Tale e Quale Show, e Grand Hotel Chiambretti, fino ad approdare dopo 13 anni al Grande Fratello Vip 6.

Molte persone credono che chi lavora nel mondo dello spettacolo non abbia studiato e che non sia colto, un pregiudizio che colpisce soprattutto le showgirl, ma è il momento di sfatare questo mito.

La gieffina che studi ha fatto?

Sicuramente Raffaella Fico si è fatta conoscere dal grande pubblico per il suo fascino da mora mediterranea e per il talento grazie al quale è riuscita a costruirsi una carriera formidabile nel mondo dello spettacolo.

I suoi studi partono da un campo apparentemente lontano da quello televisivo, ma le hanno dato una formazione fondamentale per affrontare gli ostacoli che si sono presentati nel corso della sua carriera professionale.

Prima di diventare una delle showgirl più amate del panorama televisivo, ha intrapreso un percorso di studi nella sua città d’origine Casalnuovo di Napoli, dove ha conseguito il diploma liceale con indirizzo socio-psicopedagogico. Successivamente ha esordito nel piccolo schermo, ma sicuramente, il suo percorso di studi le ha dato i giusti strumenti per farsi notare.

In questi giorni Raffaella sta affrontando le primissima esperienza da vera vip nella casa del Grande Fratello e il pubblico la ama e la sostiene continuamente, anche se sono avvenuti vari scontri con la famosa opinionista, Sonia Bruganelli. Con Raffaella Fico non ci si annoia mai e lo sta dimostrando in questi giorni all’interno della Casa più spiata d’Italia.