Riccardo Guarnieri senza scrupoli su Ida: “le consiglio…”

Dopo mesi, Riccardo Guarnieri è tornato a parlare di Ida in una lunga intervista a “Uomini e Donne Magazine”, proprio come Giorgio Manetti ha fatto qualche settimana fa con la sua ex Gemma Galgani.

Che fine ha fatto Riccardo Guarnieri? E’ tornato a raccontarsi in una nuova intervista e a quanto pare è pronto a rimettersi in gioco per trovare l’amore: scopriamo cosa ha rivelato l’ex cavaliere di Uomini e Donne.

Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne

Riccardo Guarnieri lo abbiamo visto per molto tempo al centro dello studio di Uomini e Donne, a causa della sua travagliata storia d’amore con Ida Platano.

Purtroppo, tra i due non è accaduto il lieto e fine e dopo molti alti e bassi, addii in diretta tv, allontanamenti e riavvicinamenti, la loro relazione si è conclusa nell’estate 2020.

Successivamente il cavaliere è tornato nel programma e ha iniziato una frequentazione (per la seconda volta) con Roberta Di Padua. Entrambi hanno dei caratteri molto forti, per questo non sono mancati i litigi e le incomprensioni.

A marzo 2021 decidono di uscire insieme dal programma, ma solamente dopo due mesi i due si accorgono di avere numerose difficoltà di convivenza e si lasciano definitivamente con accuse reciproche.

Ida Platano nel frattempo ha finalmente rivelato di aver dimenticato Riccardo, anche se le frecciatine non sono mai mancate.

Il percorso del cavaliere all’interno di Uomini e Donne è stato molto turbolento. Infatti ha deciso di prendersi una pausa dai riflettori e al momento si sta godendo la trasmissione di Maria De Filippi da spettatore: scopriamo le sue ultime rivelazioni.

Il consiglio per Ida Platano

Riccardo Guarnieri ha rilasciato una nuova intervista a Uomini e Donne Magazine, dove si è raccontato a cuore aperto, parlando della sua situazione sentimentale e della frequentazione tra Ida e Marcello.

Il tarantino ha rivelato di essere contento per entrambi se sono felici, anche se il comportamento della dama a volte risulta eccessivo, infatti le ha consigliato “Di non commettere gli stessi errori del passato” se vuole un finale d’amore con Marcello.

Su quest’ultimo, Riccardo non ha nulla da dire, dato che non lo conosce e non se la sente di giudicarlo. Ma è convinto che le continue lamentele di Ida Platano siano davvero troppo pesanti e questo porterebbe le persone a interrompere la conoscenza con lei: “Credo che un rapporto debba essere fatto anche di compromessi, e lei tira troppo la corda”.

A parte questo, Riccardo ha rivelato di essere pronto ad innamorarsi e chissà se lo rivedremo di nuovo nello studio di Uomini e Donne. Sicuramente non passerà inosservato e potrebbe creare parecchio scompiglio, soprattutto nella frequentazione tra Ida e Marcello.

Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire cosa succederà, sicuramente ne vedremo delle belle.