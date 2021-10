Il tuo partner ti sta tradendo se di notte ripete sempre questo rituale

Se pensi che il tuo partner ti stia tradendo e vedi la tua relazione in difficoltà, qualche suggerimento ti permetterà di scoprire se il tuo coniuge è infedele.

Che sia giustificato o meno, probabilmente ti sei già posto la domanda: il mio partner mi sta tradendo?

Indizi del tradimento del partner

Spesso ci sono indizi che potrebbero metterci in allerta, indizi che da soli possono spingerci a scavare nelle sue cose. Ma quali? In effetti ci sono dei segnali che in caso i tradimento non mancano mai.

Tuttavia, è importante non saltare alle conclusioni troppo in fretta e cercare di non immaginare da subito, scenari incredibili.

Quando si conosce una persona da anni, è inevitabile che si creino abitudini quotidiane, che se interrotte portano a sospettare dell’altro. Tuttavia se si notano segni preoccupanti meglio affrontare la situazione.

Il cellulare

Si tratta di un classico di nuova generazione, tuttavia che sia intelligente o no, il cellulare è diventato un vero e proprio strumento di comunicazione e d’informazione.

Uno dei segnali che non ingannano mai: riceve più sms del solito, oppure all’improvviso riceve o fa delle telefonate in totale isolamento, magari chiudendosi in camera.

Peggio ancora, ora il suo telefono è costantemente nella sua mano. Potrebbe temere di rivelare un messaggio inappropriato.

Inserisce o cambia la password

Se il tuo partner è preoccupato dall’eventualità che ti possa imbattere in prove imbarazzanti come un messaggio di testo, potrebbe anche essere preoccupato che troverai un’e-mail imbarazzante.

Quindi se noti che la sua password del computer, la sua password e-mail o il suo account Facebook è stata modificata, questo potrebbe purtroppo mostrare che ha qualcosa da nascondere.

Cambiamenti nelle abitudini di lavoro del partner

Incontri che si trascinano, incontri di lavoro organizzati all’ultimo minuto, un insolito sovraccarico di lavoro… Meglio verificare se le sue nuove responsabilità non siano solo un pretesto per giustificare i suoi tardivi ritorni.

Non occorre fare il terzo grado, meglio fare qualche domanda inerente per comprendere cosa è cambiato.

Nuove amicizie del partner non condivise

E se non è il lavoro a trattenerlo, potrebbero essere dei nuovi amici che spiegano le sue lunghe assenze. Vedere il proprio partner ampliare i propri orizzonti ed evolversi in un nuovo ambiente non sarebbe problematico, se solo si offrisse di portarvi con lui.

Inoltre se vi lascia del tutto fuori dal nuovo giro di amicizie, potrebbe essere dovuto ad un tradimento in atto.

Si prende cura di se stesso

Lo vedi decisamente cambiato, quasi avesse un nuovo volto, non solo un nuovo stile di abbigliamento. Da pigro che era ora va in palestra, fa yoga o altro: cosa sta succedendo?

Potrebbe essere solo un bisogno profondo di prenderti cura di se stesso. Ma istintivamente ti starai chiedendo. E se fosse per compiacere qualcun altro?

Rapporti sessuali

Un cambiamento nei vostri momenti intimi può anche essere un segno che il tuo coniuge sta vedendo un’altra donna.

Ciò può tradursi in un improvviso interesse per nuove pratiche o nuove posizioni o in una diminuzione del desiderio che nutre per te.

Umore mutevole

Conoscere il proprio partner vuol dire riconoscere i suoi cambi d’umore improvvisi e immotivati, eh si perché chi tradisce, non lo fa senza che questo lasci tracce sull’umore del compagno infedele.

Soprattutto quando si viene coinvolti sentimentalmente nel tradimento, entrano in gioco dinamiche che possono far innescare reazioni quali scatti di rabbia, ma anche una tristezza improvvisa o eccitazione, alternata a sensi di colpa.

Non dimentichiamo che un tradimento non riguarda solo la sfera sessuale, ma anche tutta una gamma di sentimenti affettivi, per voi e per l’altra.

Sempre sulla difensiva

Tutte le coppie sperimentano litigi di tanto in tanto, e in realtà è abbastanza salutare … A meno che la minima sciocchezza non diventi il ​​pretesto per una discussione.

Se il tuo ragazzo o la tua ragazza ha qualcosa di cui vergognarsi, potrebbe sentirsi vulnerabile, a volte persino diventare paranoico e quindi sulla difensiva.

Disturbi del sonno

Le sue abitudini di notte sono cambiate sensibilmente rispetto a prima: ora si sente stanco, senza forze, inoltre parla spesso nel sonno e ha un sonno pieno di incubi.