Grande spavento per un membro della famiglia Rodriguez: incidente e ricovero

Grande spavento per la famiglia Rodriguez

La famiglia Rodriguez ormai da tanti anni è famosissima in Italia. Belen, Cecilia e Jeremias sono personaggi molto popolari sui social e in televisione, spesso al centro di gossip e chiacchiericci.

Belen ha da tempo monopolizzato il cuore del pubblico italiano per la sua bravura e bellezza. Attualmente sta lavorando al programma Tu si que vales nella sua nuova edizione. È diventata da poco mamma della piccola Luna Marì, la bimba che ha avuto dal nuovo compagno, l’hair stylist Antonino Spinalbese.

Anche i suoi fratelli sono famosissimi. Cecilia Rodriguez è felicemente fidanzata con Ignazio Moser che ha conosciuto al Grande Fratello Vip mentre Jeremias, che sempre con la sorella ha partecipato al reality più spiato d’Italia, cerca di tenersi un po’ più lontano dai riflettori ma il più delle volte lo ritroviamo al centro di cronaca rosa e pettegolezzi.

Nelle scorse ore un membro della famiglia Rodriguez si è beccato un grande spavento. Ecco che cosa è accaduto.

Incidente e ricovero, attimi di panico per i Rodriguez

Nelle scorse ore uno dei componenti del ‘clan’ Rodriguez si è beccato un bello spavento. Di chi si tratta? Di Jeremias, il più piccolo dei fratelli della famosa Belen.

C’è stato un grave incidente ma non è lui il malcapitato bensì la sua fidanzata, Deborah Togni. La cognata di Belen ha avuto un brutto incidente ed è stata ricoverata in ospedale. Jeremias e Deborah sono legati sentimentalmente dall’estate del 2020.

Nelle scorse ore la ragazza non si è sentita bene e come ha raccontato sui social, è svenuta in aeroporto sbattendo il mento su una lastra di ferro e picchiando fortemente la testa per terra.

Deborah si è rotta l’osso occipitale e ha avuto 4 punti di sutura sul mento. Ora è iniziata la fase del recupero e la giovane ha dichiarato che ha dei dolori di testa insopportabili ma che il peggio è passato.

Dovrà rimanere ancora per un po’ di tempo sotto osservazione dato che il cranio si è fratturato e dovrà sottoporsi ad altre TAC e controlli. Accanto a lei c’è il fidanzato Jeremias che non la lascia sola un minuto. Il giovane ha affermato di essersi molto spaventato.