Gianluca Grignani beccato insieme ad una ex gieffina: il motivo è sorprendente

Rosalinda Cannavò, meglio conosciuta come Adua del Vesco è stata ospite in una diretta di Gianluca Grignani.

Il cantautore Gianluca Grignani negli scorsi giorni è stato protagonista in una simpatica diretta Instagram insieme alla ex concorrente del Grande Fratello Rosalinda Cannavò. Quest’ultima, già famosa attrice con lo pseudonimo di Adua del Vesco, ha suonato, nonostante alcune difficoltà di natura tecnica, il suo nuovo singolo. Questa, inoltre, non è la prima volta che la gieffina si esibisce in un singolo. La sua carriera nel mondo della musica, infatti, iniziò già nel 2016.

Anche Gianluca Grignani ha da poco presentato un nuovo brano

Quell’anno furono ben due i singoli lanciati dall’attrice ossia “Magico” e “Non c’è sole”. L’ultimo suo singolo, infine, è del 2016. In quell’occasione Adua si esibì in un testo scritto per l’occasione da Teodosio Losito, il tutto condito da un video musicale girato da Luigi Parisi. Al momento non si conosce la natura di quest’ultimo pezzo nè tanto meno se l’artista sceglierà di racchiudere tutte le sue opere in un album o meno.

Adua ha iniziato il suo percorso nel mondo della musica nel 2016

Come detto a lanciare la notizia in una diretta è stato Gianluca Grignani, una vera star del rock made in Italy. Sicuramente una grande presentazione, dunque, ma allo stesso tempo con un cantante di questo calibro a consigliare il brano si sono alzate anche le aspettative del pubblico. Ricordiamo, infatti, come Grignani in carriera abbia vinto ben tre premi Lunezia per il valore musical-letterario dei suoi album.

Non solo, uno dei suoi album, “Cammina nel Sole”, fu eletto anche da RTL 102.5 come il migliore dell’anno. Una vita di successi che però non ha “saziato” il cantante che ancora oggi, a 49 anni, continua a stupire e proporre nuovi successi. Proprio pochi giorni fa, infatti, la leggenda del rock ha presentato il suo nuovo brano “I Bei momenti“. A differenza delle sue precedenti canzoni, inoltre, quest’ultima risulta con un testo molto più esistenzialista, dimostrando come con il tempo l’artista si sia evoluto.

Niente da temere però, non mancheranno nel brano il suo solito sarcasmo e le riflessioni profonde che hanno sempre contraddistinto l’uomo nel corso della sua lunga carriera. Per quanto riguarda il sound, “I Bei Momenti” mescola il blues al rock mostrando una combinazione fantastica fra i due generi. Insomma un ritorno in grande stile da parte di uno dei pionieri del genere qui in Italia.