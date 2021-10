Flavio Briatore fa volare in alto l’Italia | L’annuncio d’applausi

By

Flavio Briatore ha raggiunto un traguardo davvero molto importante. Anche questa volta ha dimostrato di essere un grande imprenditore: una bellissima soddisfazione.

Flavio Briatore non ha bisogno di presentazioni, alle sue spalle ha una serie di successi incredibili. La sua vita oggi è caratterizzata da sfarzi ed eccessi dovuti ad una brillante carriera in ambito imprenditoriale.

Flavio Briatore, il nuovo grande successo

Classe 1950, nato il 12 aprile a Verzuolo, in provincia di Cuneo in una famiglia di maestri di scuola elementare. Dopo il diploma inizia a lavorare come maestro di sci e gestore di ristoranti.

Negli anni ’70 inizia a collaborare con il finanziere e costruttore edile Attilio Dutto. L’uomo però viene assassinato, per questo Briatore si trasferisce a Milano dove frequenta l’ambiente della Borsa e conosce Luciano Benetton che lo aiuta facendogli aprire diversi franchising Benetton.

Verso la fine degli anni ’80 e inizio ’90, approda alla Formula 1 dove inizia a lavorare nella Scuderia Benetton, diventando poi direttore esecutivo, rendendo così la F1 un vero e proprio business.

Da lì la sua carriera spicca il volo e ancora oggi da buon imprenditore che è, continua ad aprire e gestire locali in tutto il mondo, come quello di sua proprietà, il Billionaire, che si trova a Porto Cervo, a Cortina d’Ampezzo, a Monte Carlo, a Istanbul, a Marbella, a Bodrum, a Baku e a Dubai.

Proprio grazie a questo locale, ha raggiunto un traguardo eccezionale: scopriamo cosa è successo poco fa.

L’annuncio incredibile

Il noto imprenditore, sul suo profilo Instagram, ha annunciato ai suoi follower una notizia incredibile. La rivista Whats’on, che si occupa di recensire i migliori ristoranti di Dubai ha selezionato 10 ristoranti e il Billionaire di Flavio Briatore è primo in classifica.

Un gran risultato per l’ex marito di Elisabetta Gregoraci, che ha commentato dicendo: “E’ un fatto importante perché a Dubai ci scontriamo con tutti i mostri della ristorazione ed essere scelti primi dei primi dieci credo che sia una soddisfazione per il lavoro che continuiamo a fare a Dubai”.

Il Billionaire Dubai, infatti, offre una serie di emozionanti spettacoli dal vivo durante la cena. Non mancano cantanti favolosi, atleti da record, straordinarie esibizioni di cabaret e spettacoli di equilibrismo. L’intrattenimento è curato dal direttore della produzione artistica, Montserrat (Montse) Moré che ha lavorato con Cirque du Soleil, Lío e Pacha a Ibiza.

Briatore non ha potuto non ringraziare tutto il suo staff, dato che è merito dei ragazzi che lavorano nel famoso locale se il servizio e il cibo sono strepitosi. Ha concluso dicendo: “E’ un premio per il tanto lavoro che facciamo.”

L’annuncio ha fatto rimanere tutti a bocca aperta, infatti, i suoi follower l’hanno travolto dai complimenti, per aver dimostrato ancora una volta di essere un grande imprenditore.