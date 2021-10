Andrea Zenga e Rosalinda stanno ancora insieme? Il retroscena dopo il Gf Vip

By

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si sono detti addio? I fan hanno notato un dettaglio clamoroso che farebbe pensare alla fine della loro storia d’amore.

Il retroscena sconcertante accaduto proprio in questi giorni sta facendo preoccupare i fan della coppia: scopriamo cosa è successo.

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò: la loro storia d’amore

I due sono una delle coppie più amate del momento. Il loro amore è nato proprio dentro le mura del Grande Fratello Vip. Nella puntata dell’8 febbraio 2021, Alfonso Signorini ha mandato in onda diverse clip che mostravano quanto Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò fossero sempre più vicini.

Lui ha sempre dimostrato il suo interesse per l’attrice, ma all’inizio lei era molto frenata perché era fidanzata con un altro ragazzo fuori dalla Casa.

Ma nella serata di San Valentino entrambi hanno confessato di piacersi, è stato Andrea a parlare per primo e a confermare l’interesse che c’era da parte sua. Ovviamente, avrebbe rispettato anche l’importante relazione decennale che la ragazza aveva al tempo con il modello Giuliano.

Dopo quel momento si sono lasciati andare e il loro amore è cresciuto ogni giorno di più, proprio per questo l’attrice ha deciso di chiudere per sempre la relazione con il suo ex fidanzato.

Da quando sono usciti dal reality, Andrea e Rosalinda si sono sempre mostrati molto affiatati, sui social condividono spesso la loro quotidianità insieme e hanno tantissimi fan che li sostengono ogni giorno. Ultimamente, non è passato inosservato un dettaglio sconcertante, notato proprio dai loro follower: vediamolo.

I due ex gieffini si sono lasciati?

Come abbiamo detto in precedenza, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sono molto attivi sui social e condividono sempre foto di loro due insieme. Ma da qualche settimana non pubblicano più “post di coppia”.

Un particolare che hanno notato tantissime persone e che ha allarmato i fan. Ma niente panico, perché sono ancora fidanzati e innamoratissimi.

Entrambi lavorano tantissimo e può capitare che per qualche periodo siano distanti, questo però non vuol dire che il loro amore sia giunto al capolinea, anzi, il contrario.

Negli ultimi giorni, Rosalinda Cannavò è finita nel mirino di Jessica Selassiè ed Andrea Zenga, ospite a Casa Chi, ha difeso la sua bellissima fidanzata. Inoltre ha anche speso delle bellissime parole d’amore per lei: “La apprezzo in ogni suo talento. Sa fare un po’ tutto”.

I due sono molto innamorati e super affiatati, proprio come i Prelemi, la coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.