Amici, Elisabetta è furiosa | Questa non se l’aspettava proprio

Davvero un brutto colpo per Elisabetta, l’allieva di Amici 21 rischia moltissimo. La coach Anna Pettinelli la incita a tirare fuori tutta la sua grinta: ecco il duro sfogo.

Elisabetta Ivankovich inizia a temere per la sua permanenza nella scuola di Amici 2021, ed infatti va su tutte le furie: scopriamo cos’ ha detto.

Elisabetta Ivankovich si infuria ad Amici 21

Elisabetta Ivankovich, attuale concorrente del talent più amato di Canale 5, è nata a Faenza, comune in Provincia di Ravenna in Emilia Romagna. Ha un fratello di nome Federico più grande di lei, mentre la madre si chiama Alessandra.

Prima di entrare nella scuola di Amici, Elisabetta si è trasferita a Firenze dove ha frequentato la International School of Florence e l’ITI Leonardo Da Vinci e successivamente ha proseguito gli studi di canto jazz frequentando il MAN, Music Academies Network.

La giovane è entrata ad Amici già nella scorsa edizione, ma dopo due settimane venne sostituita da Gaia Di Fusco per volere di Arisa, pur assicurandole un banco per l’edizione dell’anno successivo ed è proprio ciò che è accaduto.

Riguardo la sua vita sappiamo che è fidanzata da un anno con un ragazzo di cui non si conosce il nome, ma dai social possiamo notare quanto i due siano affiatati e innamorati.

Fuori da Amici il giovane e la famiglia della ragazza stanno facendo il tifo per lei, ne ha bisogno soprattutto in questo momento, dato che rischia di essere eliminata: scopriamo cosa è successo.

L’allieva rischia di uscire: il duro sfogo

Il daytime di giovedì 14 settembre ha rivelato che la sfidante di Elisabetta, Alessandra, è già entrata in casetta. La cantante ha portato le sue valigie nella stanza e grazie all’aiuto dei compagni sta iniziando ambientarsi, in attesa della sfida che andrà in onda nella puntata di domenica 17 ottobre.

Una gara decisiva che decreterà chi tra le due ragazze dovrà abbandonare la scuola. E’ stato davvero un brutto colpo per Elisabetta vedere la nuova ragazza sistemare già le sue cose in casetta: “Io non sto capendo, sono veramente confusa e adesso molto preoccupata (…) Così no, è pesante”

Ha aggiunto: “Mi sta prendendo un po’ male, il fatto che sia qui mi mette pressione. Non voglio farglielo vedere, voglio mostrare quanto sono inca**ata”.

La cantante ha deciso di sfogare tutta la sua rabbia con la sua coach Anna Pettinelli, che l’ha motivata per affrontare questa sfida molto difficile. Siamo sicuri che Elisabetta ce la metterà tutta per dimostrare il suo grande talento, anche se Alessandra è una sfidante davvero agguerrita.