Sonia Bruganelli, costretta ad usare l’aereo privato | Così ha zittito le maldicenze

Sonia Bruganelli, l’opinionista della sesta edizione del Grande Fratello Vip, da sempre è stata accusata sui social di esibizionismo. Non tutti sanno che usa spesso il suo jet privato per un motivo davvero toccante.

La bellissima moglie di Paolo Bonolis ha chiuso la bocca a tutti quelli che la criticano per le foto che pubblica sui social tra borse di Chanel e viaggi su aerei privati: scopriamo di più.

Sonia Bruganelli e il lusso sfrenato

Purtroppo, non c’è mai un attimo di pace per Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis, in tutti questi anni, è sempre stata vittima di accuse feroci e al veleno da parte di alcuni utenti di Instagram.

L’imprenditrice, non perde mai l’occasione per pubblicare sul suo profilo social, cene nei ristoranti di lusso, borse di Louis Vitton o Chanel e vestiti di Gucci. Insomma, la vita della donna è sempre circondata da lusso sfrenato, per non parlare dei suoi frequenti voli sul suo jet privato.

Tutto ciò, scatena ogni volta i suoi follower che l’attaccano senza nessun freno, scagliando tutta la loro rabbia per una foto e un gesto apparentemente innocente.

Sonia Bruganelli spesso non risponde alle accuse che riceve, ma sono i suoi estimatori che prendono le sue difese. Ma a volte, il suo carattere impulsivo la spinge a rispondere e a mettere a tacere le maldicenze soprattutto sulla questione “aereo privato”: scopriamo di più.

Perché è costretta a prendere il jet privato

Sonia Brugnelli, anche recentemente è stata attaccata da Adriana Volpe in diretta al GF Vip proprio sul tema aereo privato.

Alfonso Signorini quando ha ricordato al pubblico che in questi giorni sopra il cielo della casa più spiata dagli italiani è sorvolato un messaggio aereo dedicato alla Volpe da parte dei suoi fan, la collega non ha perso tempo per lanciare una frecciata a Sonia: “Qui l’unica che prende gli aerei privati è lei”.

Una frase che ha divertito molto i telespettatori, ma ha infastidito moltissimo la Bruganelli, questo perché non tutti sanno il motivo per il quale lei viaggia con questo mezzo.

Tempo fa, sui social, stufa dei continui attacchi, ha voluto spiegare il motivo, dicendo: “Quando vi ‘incarognite’ per l’aereo privato sappiate che è anche un modo per poter rendere la vita più facile a Silvia. Chi di voi se potesse non lo farebbe?”

Come in molti sapranno, Silvia Bonolis ha avuto un problema cardiaco che l’ha costretta a subire un intervento al cuore. Purtroppo, dopo l’operazione ha avuto un’ipossia cerebrale che le ha comportato dei danni motori.

Negli anni Silvia si è sottoposta a una lunga riabilitazione, con sedute di logopedia e fisioterapia. Come ha spiegato Sonia, la giovane sta recuperando, ma non è autonoma e questo fa molto soffrire la famiglia.