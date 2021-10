Serena Enardu, perchè ha rotto con Pago | Il doloroso retroscena

By

Perché Serena Enardu ha rotto con il cantante Pago? Dopo anni di amore i due si sono detti addio. Finalmente svelata la verità dietro la loro rottura. Tutti i dettagli.

Serena Enardu e il cantante Pago sono stati una coppia per tanto tempo. I due però ad un certo punto hanno deciso di dirsi addio. Che cosa è accaduto? Finalmente svelato il doloroso retroscena.

Perché è finita tra Serena Enardu e Pago

Serena Enardu, ex tronista di Uomini e donne e Pago, affermato cantante ed ex marito di Miriana Trevisan, sono stati una coppia per tanti anni. Dopo 6 anni di fidanzamento, i due hanno deciso di mettere alla prova il loro amore partecipando a Temptation Island Vip 2019, il reality dei sentimenti condotto da Alessia Marcuzzi.

Pago si è sempre dichiarato follemente innamorato della sua compagna mentre Serena aveva bisogno di una riconferma del suo sentimento vivendolo in un contesto diverso. I due non resisteranno alle tentazioni e lasceranno il reality da single.

Qualche mese dopo la rottura, Pago entra nel cast del Grande Fratello. Sembrava ormai essersi ripreso dal periodo drammatico che aveva vissuto dopo la fine dell’amore con Serena ma all’improvviso lei entra nella casa per parlare con lui e dichiarandosi ancora innamorata follemente, gli chiederà una seconda chance.

Fuori dalla casa i due ci hanno riprovato e hanno vissuto insieme il lockdown imposto dal coronavirus ma il 18 maggio è accaduto qualcosa di inaspettato.

Tramite il suo profilo Instagram Serena Enardu ha annunciato sui social che a seguito di una brutta crisi ed una litigata, Pago aveva lasciato la casa familiare. Da quell’episodio la coppia è scoppiata definitivamente. Ma qual è la verità che si nasconde dietro la loro rottura? Svelato il doloroso retroscena.

La dolorosa rivelazione

Il 18 maggio la storia d’amore tra Serena Enardu e Pago è giunta definitivamente al capolinea. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, il cantante ha affermato di aver scoperto cose molto gravi sulla sua compagna dichiarando di non poter più avere fiducia in lei.

L’uomo ha dichiarato che si è ritrovato da un momento all’altro senza casa, senza amore, senza macchina e senza Serena. Ha spiegato che la donna lo ha molto ferito e ha continuato ancora a fargli del male nascondendogli dei segreti.

Non si è fatta attendere nemmeno la replica della Enardu la quale ha dichiarato che Pago dopo il GF, ha continuato a trattarla da colpevole tirando sempre fuori tutto ciò che lei aveva fatto a Temptation Island Vip e rinfacciandole il legame che aveva stretto con il tentatore Alessandro.

Serena Enardu ha anche affermato che la loro era una storia malata e che entrambi hanno perso la fiducia l’uno dell’altra.