Seno e gravidanza: i trucchetti per averlo sempre tonico

Il seno subisce molti cambiamenti durante la gravidanza e dopo il parto può perdere tonicità e non essere più molto sodo.

Dall’inizio della gravidanza, l’ipersecrezione ormonale fa gonfiare i seni. Continueranno a gonfiarsi fino alla nascita del bambino.

L’allattamento al seno

Durante l’allattamento i seni diventano ancora più pesanti a causa del flusso del latte. Alcune donne vedono il loro seno raddoppiare o addirittura triplicare le dimensioni durante il periodo di allattamento!

Il timore che l’allattamento al seno possa deformarlo è errato, in realtà questo potrebbe accadere per gli improvvisi cambiamenti di volume e lo scarso sostegno durante la gravidanza.

Di solito al termine dell’allattamento il seno torna al suo stato pre-gravidanza, con la ricomparsa del ciclo ovarico, sia naturalmente che attraverso l’uso della pillola contraccettiva.

Seno e gravidanza: fare esercizi per tonificare i muscoli pettorali

Per ristabilire la forma dei seni è necessario agire sui muscoli che li sostengono. Alcuni semplici esercizi aiuteranno a far lavorare i muscoli del collo e a sostenere la forma del seno. Il fitness è importante per mantenere, ma anche per migliorare la salute e la bellezza del seno.

Uno degli esercizi perfetti per il rassodamento e mettersi in posizione plank: per eseguirlo dovrai metterti in ginocchio poggiando i gomiti a terra, le gambe saranno poste indietro tese, i piedi poggeranno sugli alluci stando con il bacino sollevato.

Fate attenzione a mantenere la schiena in posizione parallela al pavimento ben dritta. Dopo questo si dovrà portare la pancia indentro e contemporaneamente contrarre i glutei.

Non dobbiamo tuttavia scordare che la sola attività fisica non basta, questa deve anche essere accompagnata ad uno stile di vita sano, senza eccessi e vizi come, ad esempio, il vizio del fumo.

Un trucco da utilizzare se vogliamo mantenere la tonicità del seno è fare delle docce con acqua fresca o addirittura fredda sul seno, in quanto ne rafforzano il tono.

Quindi termina la tua doccia con un getto freddo su ogni seno per 20 secondi o più.

Automassaggio per tonificare il seno dopo la gravidanza

Spesso si tende a non dare abbastanza valore alle proprietà dell’auto massaggio, al contrario eseguire dei massaggi leggeri con un olio o una crema rassodante migliorano l’elasticità della pelle.

Il gesto è importante quanto il prodotto usato: per eseguirlo dovrai mettere le mani sulla pelle e lavorare intorno al capezzolo su tutto il seno.

Esfoliazione regolare

Per tonificare i seni dopo la gravidanza un trucco consiste nell’esfoliare il busto una o due volte alla settimana. Questa pratica elimina le impurità e cellule morte. Inoltre liberando i pori dell’epidermide, si migliora la luminosità e l’elasticità della pelle che ne esce levigata, rigenerata e setosa.

Questo tipo di trattamento dovrebbe essere seguito dall’applicazione di una crema idratante o di una crema o olio rassodante con un massaggio.