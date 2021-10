Francesca Tocca, ha davvero tradito Todaro con Valentin? Finalmente tutta la verità

Francesca Tocca ha davvero tradito Raimondo Todaro con Valentin, ex allievo di Amici? Finalmente svelata la verità.

Che cos’è accaduto davvero tra Francesca Tocca e l’ex ballerino di Amici, Valentin? Ecco svelata la verità sul loro rapporto e il retroscena dietro la separazione tra Francesca e Raimondo Todaro.

Francesca Tocca ha tradito Raimondo Todaro?

Francesca Tocca e Raimondo Todaro sono stati una coppia per tanti anni. Lei amatissima ballerina professionista di Amici, lui invece insegnante apprezzatissimo del talent show di Milly Carlucci, Ballando con le stelle.

Si sono sposati nel 2014 dopo anni di fidanzamento. I due ballerini hanno raggiunto l’apice dell’amore con la nascita della piccola Jasmine. Francesca e Raimondo si sono conosciuti però quando erano poco più che adolescenti. Lui aveva 18 anni e lei 16, ad unirli l’amore per la danza.

Francesca Tocca e Raimondo Todaro sono sempre apparsi una coppia molto unita e affiatata fino a quando però, come un fulmine a ciel sereno, il loro rapporto si è incrinato.

Durante l’edizione di Amici 20, il matrimonio tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro ha vissuto un periodo down ed è partito proprio da lì la richiesta di divorzio. La causa scatenante? Sembra che Francesca Tocca sia presa una bella sbandata per Valentin, allievo della scuola mariana. È proprio con lui che la ballerina avrebbe tradito il marito Raimondo Todaro. Ma il tradimento è davvero avvenuto? Finalmente è stata svelata la verità.

La verità sul tradimento

Francesca e Raimondo hanno voluto però chiarire questa situazione, svelando la verità che si nasconde dietro la loro rottura, una volta e per sempre. Come ha affermato Raimondo Todaro in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, quando Francesca ha conosciuto l’allievo Valentin, la relazione tra i due era già terminata, il loro matrimonio da tempo in crisi era già finito.

Francesca dunque sentimentalmente libera, ha iniziato una frequentazione con un altro uomo. Non c’è stato pertanto alcun tradimento, ma solo la voglia da parte della ballerina di ricominciare.

Nonostante la separazione, i due sono rimasti in ottimi rapporti, anzi, c’è una novità che ha lasciato i followers interdetti. Secondo un’indiscrezione lanciata sempre dal settimanale Chi, Francesca e Raimondo sarebbero ritornati insieme.

Si è dunque riaccesa la fiamma tra i due ballerini che si ritrovano attualmente a lavorare nella scuola di Amici, lei come professionista e lui come insegnante. Secondo il settimanale di Alfonso Signorini, Francesca e Raimondo sarebbero ritornati anche a vivere sotto lo stesso tetto.