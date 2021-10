Due concorrenti del Gf Vip sempre più vicini: lui però è sposato

La casa del Gf Vip non smette di far parlare di se. Tra le mura dell’abitazione più spiata d’Italia, infatti, sembra che una nuova coppia stia per nascere.

Risate, complicità, abbracci…due concorrenti del Gf Vip sembrano essere diventati inseparabili, dopo settimane di convivenza.

Gf Vip 2021: due buoni amici o qualcosa di più?

Abbracci, balletti spinti, confessioni e lacrime: sono tutti ingredienti che fanno rimanere incollato il pubblico al Gf Vip. Stavolta, però, ad essere protagonisti di un avvicinamento non proprio lecito, sono due concorrenti di cui uno è sposato. Lui stesso, si è sempre professato fedelissimo e votato alla moglie rimasta fuori.

I due concorrenti del Gf Vip che nelle ultime ore sembrano fare coppia fissa sono l’attore Alex Belli e l’influencer Soleil Sorge. In realtà, a prima vista, non sembra esserci nulla all’infuori di una complicità tipica di due buoni amici.

Spesso i due sono gli unici svegli della casa e si intrattengono in giardino. Durante la festa di compleanno per Manila hanno ballato molto vicini, ed Alex si è divertito a truccare Soleil. Queste sono alcune delle attività a cui si abbandonano i due. In generale, la coppia trascorre molto tempo insieme.

Del resto l’influencer del Gf Vip, quella che Sonia Bruganelli e Adriana Volpe hanno deciso di rendere immune, puntata dopo puntata, ha un fascino a cui anche altri concorrenti non sono rimasti estranei. Il pubblico del Gf Vip, però, ha mostrato di amare la formazione Belli/Sorge soprattutto quando lei ha scelto il muscoloso attore per esercitarsi nella prova di boxe.

La reazione della moglie di lui

Non è rimasta indifferente l’innamoratissima (e gelosissima) Delia Duran, moglie del Belli. Nonostante questo, un confronto/scontro tra le due, al momento, appare molto lontano. Tra i due concorrenti del Gf Vip, infatti per ora, non sembrano esserci stati baci o altri avvicinamenti compromettenti. Delia Duran in passato non si era mostrata molto felice degli apprezzamenti delle tre principesse Selassiè nè di quelli di Sophie Codegoni diretti al marito.

La Duran ha affermato che tra la Sorge ed il suo Alex non vede altro che una bella amicizia. Ha scelto di dire la sua su Instagram dove i fan incalzanti non vedevano l’ora di assistere ad una sua dura reazione. Cosa che, invece, non hanno avuto.

Una risposta, quella di Delia, dettata anche dal fatto che l’attore ha rifiutato, sere fa, di dormire vicino a delle concorrenti donne, proprio come segno di rispetto nei suoi confronti.