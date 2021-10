Corpo perfetto e snello | I 3 sport più pratici, veloci ed efficaci

By

Se desiderate un corpo perfetto e snello, si deve individuare lo sport giusto per rassodare e modellare i glutei e affinare le cosce.

L’obiettivo della sfida del corpo è chiaro, cercare di trasformare la silhouette. Cerchiamo di fare il punto su quale sport è più indicato allo scopo.

Corpo perfetto e snello

Che sia per recuperare una forma perduta per una gravidanza o per conservare un fisico asciutto e scattante, desiderare un corpo perfetto e snello è aspirazione di tutti.

Perdere peso non è solo una questione di cibo, ma anche di attività fisica.

Ma qual è il miglior sport per perdere peso, perdere grasso o ottenere una pancia piatta? C’è solo l’imbarazzo della scelta. La lista degli sport possibili e lunga, restringiamo il campo a tre sport che possono essere adatti sia a uomini che a donne.

La boxe e il nuoto sono perfetti per dimagrire, ed anche la corsa è perfetta per smaltire le calorie. Il Pilates è una disciplina recente ma molto seguita e praticata negli ultimi tempi.

Tirare di boxe

Nessuno pensa che dobbiate gareggiare come dei novelli Rocky Balboa, ma se anche due star come Adriana Lima e Eva Longoria hanno scelto di mantenersi in forma con la boxe, vuol dire che funziona.

Basta allenarsi 45 minuti tirando di boxe per bruciare circa 500 calorie, e allo stesso si tonificano: cosce, glutei, spalle, braccia, addominali.

Oltre a migliorare le capacità respiratorie con la boxe si scarica lo stress accumulato. Le donne che praticano kickboxing sono molto aumentate rispetto agi anni passati.

Il nuoto per un corpo perfetto

Per ottenere dei risultati bisogna eseguire uno sforzo moderato e soprattutto continuo, respirando profondamente, così modo da attingere il più possibile alle tue riserve di grasso.

Il programma da seguire se vuoi perdere peso e vedere dei risultati è nuotare 3 volte a settimana per circa 30-40 minuti. Ma già in 1 mese i risultati ti incoraggeranno a continuare in questa direzione!

La resistenza è essenziale per perdere peso con il nuoto. È meglio scegliere una bracciata leggera ma fare una lunga sessione, piuttosto che rimanere senza fiato con la bracciata a farfalla e fermarsi dopo 10 minuti. Quindi inizia con la rana, che usa tutti i muscoli, delicatamente.

Pilates

L’inventore di questo famoso metodo lo ha affermato chiaramente: “In trenta sedute avrete un corpo nuovo di zecca”. Le star americane degli anni ’80 hanno rapidamente reso popolare il Pilates, mostrando la loro pancia piatta.

Questo metodo di ginnastica dolce ispirato allo yoga, alla danza e alla ginnastica, è facilmente accessibile e popolare tra gli atleti, le donne incinte, gli anziani o i convalescenti.

Si tratta di un metodo che mira a sviluppare i muscoli ma in modo armonico. Chi pratica Pilates in modo costante, riesce a rassodare e tonificare adeguatamente i muscoli e correggere le cattive posture che sono la causa di molti dolori, soprattutto lombari.