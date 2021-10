Amedeo Goria conteso tra due donne: chi sta dicendo la verità?

La storia tra Amedeo Goria e Vera Miales fa sempre più discutere. La figlia del giornalista, nonché ex gieffina, ha speso parole non positive nei confronti della fidanzata di suo padre: scopriamo cosa ha detto.

L’attuale vippone ora si trova conteso tra due due donne molto importanti per lui, cosa succederà? Sicuramente Amedeo dovrà prendere posizione.

Amedeo Goria e la storia con Vera Miales

Alla soglia dei 67 anni Amedeo Goria ha deciso di intraprendere una storia d’amore con la modella ed influencer, Vera Miales. Pochi mesi fa, al settimanale Nuovo ha rilasciato una lunga intervista dove ha parlato del suo rapporto con la ragazza moldava:

“Tra noi c’è una grande attrazione ed è successo anche che abbiamo fatto l’amore cinque volte in un solo giorno. Posso ritenermi fortunato perché l’età non ha intaccato la mia virilità”.

Il giornalista, ha descritto Vera come una ragazza in gamba che lavora sodo, infatti, oltre ad essere una fotomodella, lavora anche nel bar-tabaccheria che gestisce insieme alla madre e presso cui si reca ogni mattina puntuale alle sei.

Lui è sempre stato molto sincero con la giovane, infatti, ha ammesso anche il suo punto debole, le donne: “Amo conquistare le donne. Toglietemi tutto ma non la possibilità di tradire!”

Dopo queste dichiarazioni discutibili e la loro notevole differenza d’età, moltissime persone hanno commentato questa storia d’amore. Non è mancato il parere di Guenda Goria, figlia del gieffino, su Vera Miales: scopriamo cosa ha detto.

Il commento di Guenda Goria

Dopo l’entrata di Vera Miales nella Casa del Grande Fratello Vip per affrontare con il compagno la ‘questione gravidanza‘, Guenda Goria si è scagliata contro di lei.

La figlia di Maria Teresa Ruta non ha mai creduto alla possibilità che Vera Miales fosse incinta di suo padre Goria, anzi lo ha trovato un modo per far parlare di sé:

“Quando si gioca su una gravidanza, e mi permetto di usare il termine giocare perché questa gravidanza non è stata smentita per almeno due settimane. Nel momento in cui non c’è una smentita c’è una spettacolarizzazione. Sapevo già che la gravidanza non era vera, ho voluto aspettare”

Una reazione molto dura quella di Guenda, scatenata dalla grave strumentalizzazione di una gravidanza:

“Tutto questo è stata una mancanza di rispetto totale. Non sono stupida, non voglio che le persone pensino di poter fare con la nostra famiglia il bello e il cattivo tempo”

L’attrice ha precisato che sarebbe stata felice di accogliere a braccia aperte Vera, ma sulla gravidanza non smentita non si può proprio sorvolare. Amedeo Goria da che parte si schiererà?