Ambra Angiolini, la rottura con Allegri | La figlia sbotta e svela la verità

Ennesima delusione per la bellissima Ambra Angiolini, il suo cuore è spezzato, ma a difenderla e a consolarla ci pensa sua figlia Jolanda: scopriamo cosa è successo.

Dopo il clamoroso gossip lanciato da Chi, Striscia la Notizia consegna il Tapiro ad Ambra, ma sua figlia Jolanda non ci sta ed interviene con un lungo sfogo sui social.

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri: la loro storia

Riavvolgiamo il nastro e torniamo quando Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, ex calciatore ed oggi allenatore della Juventus, si sono conosciuti.

La coppia è stata immortalata dai paparazzi del settimanale Chi e secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, l’attrice e lo sportivo si sono incontrati per la prima volta a Torino nel 2017. L’ex ragazza di Non è la Rai era nella città dove vive Max per girare un film e grazie ad amici in comune si sono conosciuti ad una cena, da lì è nato il loro amore.

Hanno iniziato a frequentarsi telefonicamente e successivamente si sono concessi una breve vacanza al mare, per la precisione a Porto Ercole e da quel momento hanno iniziato a progettare una vita insieme.

Peccato però, che spesso le cose belle sono destinate a finire ed è proprio quello che è accaduto. La storia tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri è giunta al capolinea dopo quattro anni d’amore, il motivo? scopriamolo.

Il commento di Jolanda, figlia dell’ex volto di Non è la Rai

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini Chi Magazine, ha svelato i il gossip riguardante la coppia e il motivo sarebbe davvero sconcertante. Secondo la rivista, Allegri e Ambra dopo un lungo periodo di separazione, si sarebbero lasciati a causa di un tradimento.

Lo scoop non è passato inosservato e il noto volto di Non è la Rai è stata raggiunta dalle telecamere di Striscia la Notizia che ha le consegnato il Tapiro D’Oro. Un gesto che ha fatto infuriare la 17enne Jolanda.

La ragazza ha speso parole non positive su Allegri, infatti, attraverso le sue Instagram Stories ha rivelato:

“Ma è davvero necessario infierire? Perché venire da lei a Milano? E perché non andare a Torino? Forse perché si è fidata della persona con cui stava e con cui ha condiviso quattro anni della sua vita? Ed anche se, questa persona, alla fine si è rivelata diversa, la colpa è di chi si fida o di chi tradisce la fiducia e tradisce in ogni senso possibile?”

Jolanda ha aggiunto:

“Cosa c’è di riprovevole o “perdente” nel fidarsi e nell’amare? Quando si gioca, si sta al gioco, sono d’accordo, ma questo non mi sembra il caso.”

Secondo lo sfogo della giovane, il tradimento di Allegri c’è stato e il gesto di Striscia La Notizia avrebbe aggiunto dolore ad Ambra. L’allenatore risponderà? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.