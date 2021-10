Ambra Angiolini e la lotta contro la malattia: “ho sempre cercato di fare del male…”

Ambra Angiolini ha parlato apertamente della sua lunga battaglia contro una terribile malattia. Ecco di che cosa si tratta e chi l’ha aiutata a superare quel drammatico periodo della sua vita. Tutti i dettagli.

Ambra Angiolini è una delle attrici più amate del piccolo e del grande schermo. In un’intervista rilasciata a Verissimo, l’ex compagna di Francesco Renga, ha raccontato la sua lotta contro una terribile malattia. Ecco che cosa ha dichiarato. Scopriamolo insieme.

Ambra Angiolini, la terribile lotta contro una devastante malattia

Ambra Angiolini è una famosa attrice, conduttrice e scrittrice italiana. È stata per tanti anni compagna di Francesco Renga con il quale ha avuto due figli, Jolanda e Leonardo. Ha esordito da giovanissima in televisione partecipando al programma Non è la RAI che l’ha lanciata al successo.

Da lì la sua carriera è stata tutta costellata di grandi soddisfazioni. Ha affiancato Pippo Baudo alla conduzione del Dopofestival di Sanremo, ha affiancato Gerry Scotti nel programma Non dimenticate lo spazzolino da denti ed è stata per diversi anni conduttrice radiofonica.

Per quanto riguarda la sua vita privata, la sua ultima relazione è terminata qualche giorno fa. Dopo la fine dell’amore con Francesco Renga, Ambra Angiolini si è legata sentimentalmente l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri.

La coppia però è scoppiata e pare, a causa di un tradimento dell’uomo. Diciamo pure che la vita di Ambra non è stata sempre semplice. In un’intervista rilasciata a Verissimo da Silvia Toffanin, l’attrice ha parlato non solo della sua vita professionale ma anche di quella privata, rivelando un retroscena inedito di cui molti non erano a conoscenza.

Ambra Angiolini ha combattuto per tanti anni contro una terribile malattia. Vediamo di che cosa si tratta e chi è stata accanto a lei in un momento di così grande dolore.

La drammatica rivelazione dell’attrice: “ho sempre cercato di fare del male a me stessa”

In un’intervista rilasciata a Verissimo dalla sua amica Silvia Toffanin, l’attrice Ambra Angiolini si è confessata a cuore aperto e ha parlato di un momento molto doloroso della sua vita, quando si è ritrovata a combattere contro una terribile malattia.

Ambra Angiolini per molti anni ha sofferto di bulimia. Su questo argomento così delicato e sulla sua esperienza ha scritto anche un libro dal titolo InFame. L’attrice ha affermato che mangiare era il suo modo per sfogare la sua incapacità a chiedere aiuto.

Ha dichiarato che ha sempre cercato di fare male a se stessa e di riflesso anche agli altri. A Silvia Toffanin l’attrice ha raccontato come la bulimia purtroppo ti porta a perdere consapevolezza della realtà e a farti vivere momenti bui e di disperazione totale.

La sua storia però ha un lieto fine. Ambra Angiolini ha confessato che a salvarla è stata sua figlia Iolanda. Quando l’attrice ha scoperto di essere in dolce attesa, ha capito che la sua pancia doveva essere un posto accogliente per una nuova vita che sarebbe venuta al mondo e ha così smesso di demonizzare quel corpo in cui non si è mai sentita a suo agio.

Ambra si è lasciata alle spalle questo periodo doloroso ma adesso sta vivendo una situazione comunque molto delicata. Qualche giorno fa è stata annunciata la sua rottura con il mister Massimiliano Allegri che sembra l’abbia tradita con un’altra donna.