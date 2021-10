Ursula Bennardo e Sossio Aruta hanno mentito? I fan sono furiosi

Sossio Aruta e Ursula Bennardo, una delle coppie più famose del dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne, sono stati travolti dall’ira dei loro fan: ecco cosa è successo.

Sembrerebbe che l’ex dama e l’ex cavaliere del trono over abbiano creato una messinscena per attirare un po’ di attenzione su di loro, sarà così? scopriamolo.

Ursula Bennardo e Sossio Aruta, la “rottura”

Poche settimane fa, Sossio Aruta e Ursula Bennardo avevano annunciato la loro rottura. Come tutti saprete, si sono conosciuti e innamorati a “Uomini e donne” e hanno partecipato a Temptation Island prima di dare alla luce la loro prima figlia, Bianca.

L’annuncio della fine della loro love story, ovviamente, è avvenuto tramite il profilo social dell’uomo con un’immagine con la scritta “Game Over” e le seguenti parole:

“Mi dispiace deludere tutte quelle persone che hanno sognato e si sono emozionate per la nostra storia d’amore nata sotto i riflettori di Uomini e Donne (…) ma purtroppo devo comunicare, con tristezza, che di comune accordo, io e Ursula abbiamo deciso di interrompere il nostro rapporto sentimentale per incompatibilità caratteriali.”

Successivamente, Ursula incredula ha commentato le dichiarazioni del compagno, dicendo:

“I miei figli che non sapevano ancora nulla (…) Non ho avuto modo ancora praticamente di poterne parlare con loro, quindi anche loro lo hanno appreso dai social, è stato veramente umiliante”.

Sembrava che dopo queste parole tra i due fosse veramente finita, ma non è stato così, infatti, Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono tornati insieme.

La storica coppia del trono over ha inscenato la crisi?

Moltissimi utenti del web non hanno creduto alla loro crisi, infatti, i dubbi delle scorse settimane si sono trasformati in vere e proprie accuse. In poco tempo Sossio e Ursula sono stati travolti dall’ira dei loro fan.

A mettere in dubbio la coppia sin dall’inizio sono stati proprio i due esperti di gossip: Amedeo Venza e Deianira Marzano che poche settimane fa avevano postato varie segnalazioni relative ad avvistamenti dei due.

Il motivo di creare una messinscena? Andare sulle copertine e sulle riviste per ottenere più visibilità. Ma dopo l’incredibile bufera sulla loro crisi, i due sono tornati insieme e sono riapparsi insieme sui social nel giorno in cui la figlia Bianca ha compiuto due anni.

L’ex cavaliere di Uomini e Donne ora oltre a recuperare la fiducia della compagna, dovrà riconquistare quella dei suoi fan. Intanto, Ursula lo sta aiutando in questa missione, dato che ha scritto sul suo profilo Instagram:

“Se avessi voluto lucrare su un disagio che ha subito la mia famiglia lo avrei fatto in mille modi. Ma come tutti avete visto mi sono limitata a spiegare solo il perché ci siamo ritrovati in questa situazione ‘scivolone di Sossio’. Chiudendomi poi nella riservatezza totale prima, durante e dopo! Non ho bisogno di soldi sporchi”

L’importante però è che siano tornati insieme e che la loro famiglia sia unita per l’eternità per il bene della loro dolce bambina, Bianca.