Primo infortunio a Ballando con le stelle | Brutte notizie per Albano

Ballando con le stelle nuova edizione, arriva il primo infortunio. Brutte notizie per Albano. Vediamo che cosa è accaduto.

La nuova edizione di Ballando con le stelle partirà questo sabato 16 ottobre 2021. Il cast è già formato e i concorrenti sono pronti a iniziare la loro avventura. Arrivano però delle brutte notizie per uno dei partecipanti, il cantante Albano. Scopriamo cosa è successo.

Brutto colpo per Albano

La nuova edizione di Ballando con le stelle, il reality di danza condotto da Milly Carlucci su Rai 1, partirà con una straordinaria stagione questo sabato 16 ottobre 2021. Il cast è già stato formato e i concorrenti che prenderanno parte al talent Rai sono già stati annunciati nelle scorse settimane.

Tra di loro c’è anche il cantante Albano che purtroppo nelle scorse ore ha ricevuto una brutta notizia. Nell’ultima puntata de La vita in diretta, Alberto Matano ha lanciato in anteprima una notizia che ha lasciato tutti senza parole.

In studio come ospite c’era anche Caroline Smith che non ha potuto però dare alcuna anticipazione. Il giornalista ha mandato in onda un filmato che ha spiazzato tutti. Vediamo che cosa è accaduto.

La comunicazione inaspettata

Durante l’ultima puntata de La vita in diretta, il giornalista Alberto Matano ha lanciato un’indiscrezione sulla nuova edizione del reality di Milly Carlucci. Il conduttore ha mandato in onda un filmato in cui si vede Milly Carlucci parlare con Albano per comunicare al contante una spiacevole notizia.

La presentatrice di Ballando con le stelle ha informato il concorrente che la sua maestra di danza, Oxsana Lebedew, ha avuto un incidente che le ha provocato la rottura del metatarso.

Chiaramente, Milly Carlucci ha affermato che Albano ha la possibilità di chiedere che la sua insegnante sia sostituita con un’altra che non abbia problemi fisici, per garantire al concorrente di gareggiare in modo uguale agli altri partecipanti.

Albano dunque è stato chiamato a prendere una decisione importante. Rimarrà con la maestra Oxsana o deciderà di vivere questa esperienza con una nuova insegnante? La risposta a queste domande arriverà nei prossimi giorni.

Il giornalista Matano ha assicurato che nel corso delle prossime puntate anche lui darà delle anticipazioni. Riguardo Oxsana, non si sa quando è avvenuto l’incidente ma è molto probabile che si sia verificato solo nelle scorse ore.

Albano e la ballerina avevano infatti già fatto più prove nello studio come è possibile notare sul profilo Instagram di Ballando.