Le Iene, amato inviato travolto dal dolore | La drammatica rivelazione

Le Iene in lutto. Un amatissimo inviato travolto da un dolore inesprimibile. Ecco di chi si tratta e cosa gli è successo. Tutti i dettagli.

Il dramma di un amato inviato de Le Iene

Le Iene è un noto programma di satira che va in onda dal 1997 sempre su Italia 1. Sono dunque tantissimi anni che questa trasmissione tiene compagnia agli italiani che si sono appassionati fin dalla prima messa in onda ai servizi di reportage giornalistici e inchieste che mettono in luce i drammi e i problemi dell’Italia e del mondo.

Inizialmente questa trasmissione si basava essenzialmente su inchieste nazionali ma ha subito poi negli anni un viraggio attirando l’attenzione pubblica anche su casi di cronaca diventati poi celebri.

Alla conduzione de Le Iene si sono succeduti grandi conduttori di successo come Simona Ventura, Alessia Marcuzzi, Cristina Chiabotto, Ilary Blasi e Nicola Savino.

Purtroppo, nel corso degli anni, Le Iene hanno dovuto dire addio ad alcuni dei loro migliori collaboratori e giornalisti. Il pubblico è rimasto per esempio sconvolto dalla morte della bravissima Nadia Toffa che è scomparsa il 13 agosto 2019 dopo una lunga battaglia contro il cancro.

Oggi, la grande famiglia de Le iene, si stringe al dolore di un altro amatissimo inviato che sta attraversando uno dei momenti più tragici della sua vita. Vediamo di chi si tratta e che cosa è accaduto.

La tragedia

La redazione de Le Iene si stringe attorno al dolore di un amatissimo inviato che nelle ultime ore sta vivendo un momento drammatico insieme alla sua compagna. Stiamo parlando di Stefano Corti, iena molto amata e compagno della famosa cantante Bianca Atzei.

La coppia, come annunciato nelle scorse ore tramite i social, ha perso il bambino che aspettavano. Bianca ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post molto commovente raccontando e condividendo con i suoi fan, il dolore che lei e il compagno Stefano Corti, inviato de Le Iene, stanno provando in questi giorni.

Dopo più di un anno di terapie, punture ormonali e trattamenti invasivi, finalmente la coppia stava per realizzare il loro sogno più grande, quello di diventare genitori. A causa però di un aborto spontaneo, Stefano e Bianca perdono il loro amato pargoletto.

Anche Stefano Corti nelle scorse ore, proprio come la compagna, ha voluto esprimere il suo dolore su Instagram pubblicando un video dove si vede la cantante, Bianca Atzei, leggere una commovente lettera d’amore per il suo fidanzato e mostrargli infine un test di gravidanza positivo.

Come ha scritto la Iena del suo post, per entrambi la situazione adesso è delicata e difficile da affrontare ma insieme, grazie al loro amore, si rialzeranno in piedi, pronti a riprovarci.