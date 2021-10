Incidente intimo per una gieffina | Le immagini sono a luci rosse

By

Grande Fratello Vip 6, incidente intimo per una concorrente

Il Grande Fratello Vip 6 è iniziato col botto. Il reality condotto da Alfonso Signorini sta piacendo tantissimo ai telespettatori. Le dinamiche che si stanno creando all’interno della casa tengono il pubblico incollato alla televisione in attesa delle due puntate settimanali.

Anche il daytime pomeridiano è molto seguito. Il pubblico non vede l’ora di scoprire che cosa è accaduto nella casa più spiata d’Italia. Il cast di quest’anno è stellare, con personaggi che in modo inatteso, si sono rivelati protagonisti indiscussi di quest’edizione scoppiettante e ricca di colpi di scena.

Ad attirare l’attenzione nelle scorse ore però è una gieffina che si è resa protagonista di un incidente intimo che ha lasciato tutti senza parole. Vediamo nel dettaglio di chi si tratta e cosa è accaduto.

Notte a ‘luci rosse’ per una gieffina

Notte bollente per una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 6. Nelle scorse ore, una gieffina si è resa protagonista di un incidente intimo che ha suscitato molto scalpore. Di chi stiamo parlando? Della bellissima ex miss Italia, Manila Nazzaro.

La gieffina si è addormentata nella stanza blu della casa del Grande Fratello e si è risvegliata scoprendo di aver dormito con il pigiama completamente sbottonato. Che cosa è accaduto però più nel dettaglio? Pare proprio che in diretta su Mediaset Extra per molte ore sarebbero state mandate in onda immagini di Manila Nazzaro con il seno scoperto.

L’ex miss Italia si è accorta di aver dormito completamente col seno di fuori soltanto la mattina, al suo risveglio. La donna ha raccontato dell’incidente ad Alex Belli e i due hanno sdrammatizzato la situazione ridendoci sopra.

Manila Nazzaro si sta rivelando una delle concorrenti più amate del Grande Fratello Vip 6. Proprio nell’ultima puntata è stata protagonista di un emozionante ‘incontro’ con il compagno Lorenzo Amoruso.

L’uomo ha preparato per lei un video emozionante nel quale ha incoraggiato la sua compagna ad andare avanti e a non perdersi d’animo. Nell’ultima puntata sono venuti allo scoperto eventi anche piuttosto intimi che hanno colpito l’ex miss Italia, come la drammatica esperienza di un aborto.

Manila però è una persona forte e anche all’interno della casa è apprezzata proprio per la sua forza e determinazione. L’ex miss Italia non perde mai il sorriso nemmeno di fronte alle tragedie.