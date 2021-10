Elodie, è davvero finita con Marracash? | Lei avvistata con un altro

Elodie ha voltato pagina dopo Marracash? La bellissima cantante è stata paparazzata in dolce compagnia. Vediamo con chi.

Sembra proprio essere giunta al capolinea la storia d’amore tra Elodie e Marracash. Nelle scorse ore la cantante è stata paparazzata in compagnia di un altro uomo. Ecco di chi si tratta.

Elodie e Marracash, storia al capolinea?

Elodie e Marracash si sono conosciuti nel 2019 e nell’agosto dello stesso anno hanno cominciato la loro frequentazione. Sono sempre apparsi come una coppia innamoratissima e in perfetta sintonia.

Già però la scorsa estate qualcosa ha cominciato a incrinarsi nel loro rapporto. L’ultima foto social insieme risale allo scorso 4 giugno dopodiché di loro, come coppia, si sono perse le tracce.

In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, la nota cantante aveva affermato che la storia con Marracash era stimolante ma anche molto faticosa e che le difficoltà nel loro rapporto nascevano soprattutto dalla professione di entrambi. Infatti ci sono stati alti e bassi che rendono la relazione il più delle volte una barca che naviga in un mare agitato.

Dalle parole di Elodie non sembrava però che la rottura fosse vicina. A quanto pare però i due si sarebbero detti definitivamente addio. Nelle scorse ore l’ex concorrente di Amici è stata paparazzata in compagnia di un altro uomo. Di chi si tratta? Ve lo sveliamo noi.

L’uomo misterioso

Sembra dunque essere giunta definitivamente al capolinea la storia tra Elodie e Marracash. La coppia pare che sia scoppiata. Sebbene non sia ancora giunta alcuna comunicazione ufficiale, qualcosa però sta già cambiando.

Nelle scorse ore la bellissima cantante è stata paparazzata a Milano in compagnia di un altro uomo. Si tratta di Davide Rossi, un ex modello e manager di Armani. Sembrerebbe essere lui il nuovo amore di Elodie.

La paparazzata è stata realizzata da Chi. Più nel dettaglio, il giornalista del noto settimanale di gossip ha immortalato la cantante più volte in compagnia dell’ex modello. Elodie è stata beccata prima a scambiare chiacchiere con il giovane nel centro di Milano e poi, in un altro scatto, si vede la cantante aprire il portone di casa sua seguita dal manager di Armani che ha uno zaino come se dovesse pernottare nel suo appartamento.

Non ci sarebbero insomma più dubbi, Elodie e Marracash si sarebbero lasciati e lei è già pronta a iniziare una nuova storia d’amore. Scopriamo però qualche informazione in più sul nuovo presunto flirt della cantante.

Come abbiamo accennato si tratta di Davide Rossi che è un ex modello e il manager di Armani. Il giovane è attivo sui social ma ha una pagina privata e non visitabile pubblicamente. Secondo quanto riportato da Today, il ragazzo nel 2014 si è laureato alla facoltà di Lingue e Comunicazione e oggi lavora come Marketing Manager di Armani.