Antonella Clerici, sapete dove vive? | Mai vista una casa così

La casa di Antonella Clerici, la super presentatrice di mamma Rai, lascia a bocca aperta i fan. Scopriamo cos’ha di così tanto sorprendente e dove si trova.

Antonella Clerici fa spesso intravedere la sua abitazione sui social. Un’abitudine molto frequente soprattutto durante il lockdown. Proprio in quell’occasione, la conduttrice fece un video collegamento in diretta dal suo bosco, con Domenica In.

Antonella Clerici fa sognare i fan con la sua casa unica

Dopo aver vissuto per molto tempo in una metropoli come Roma, la conduttrice televisiva è rinata dopo aver fatto la scelta di trasferirsi in un paesino rurale del Piemonte. Si tratta di Varinella di Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, dove lei stessa ha progettato la casa che aveva sempre desiderato e che oggi fa sognare tutti i suoi fans.

Antonella Clerici è stata l’architetto di se stessa creando, dunque, un’abitazione che rispettasse in tutto e per tutto, non le mode e le tendenze del momento, quanto il suo gusto personale e le necessità di tutta la sua famiglia.

Ad Arquata Scrivia la conduttrice vive insieme alla figlia Maelle, ai cani e al compagno Vittorio Garrone. Proprio quest’ultimo, in quella zona, possiede un allevamento di cavalli.

La scelta dell’ex conduttrice de La prova del Cuoco, è stata dettata da una voglia di evadere e di rinascere dopo la rottura con Eddy Martens.

“Dovevo davvero fermarmi e spostare le mie priorità, ed è stata la pancia a dirmelo. Le ho dato retta”, ha dichiarato.

Una tenuta immersa nel verde

Gli interni della casa di Antonella Clerici sono molto curati come lo sono anche gli esterni. Il colore prevalente della villa è il bianco per gli arredi, il rosso per le pareti. Gli arredi sono sobri e moderni. In particolare, il salotto è dominato da un camino molto grande, che sembra provenire da un film futuristico. Proprio in sala, Antonella Clerici ama rilassarsi leggendo un libro oppure invitando gli amici. Non mancano in tutta la casa, tutta una serie di accessori e mini arredi dedicati ai suoi amici a quattro zampe.

La luminosità in casa non manca grazie alle vetrate che ricoprono intere pareti. Alcune vetrate danno su un patio che ricorda quello di una baita di montagna. Ci sono anche piscina, palestra e diversi ettari di terreno che permettono ad Antonella Clerici di vivere lontano dal caos urbano. Lei stessa ha dichiarato che i 50 minuti di auto che la separano dagli studi tv in cui lavora non la affaticano affatto.