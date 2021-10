Antonella Clerici, dopo anni la triste verità della Moroni sulla Prova del Cuoco: “è stato un disastro”

Antonella Clerici e Anna Moroni, dopo anni svelata finalmente la triste verità su La Prova del Cuoco. Ecco che cosa è accaduto. Tutti i dettagli.

Antonella Clerici e Anna Moroni hanno condiviso le registrazioni de La Prova del Cuoco per ben 17 anni, poi ad un certo punto è terminato tutto. Che cosa è accaduto? Dopo tempo arriva finalmente la verità.

Antonella Clerici e Anna Moroni, tutta la verità sull’addio a La Prova del Cuoco

Antonella Clerici e Anna Moroni hanno lavorato fianco a fianco per ben 17 anni nella nota trasmissione Rai La Prova del Cuoco. È stata proprio la Clerici a scoprire il talento della Moroni e a invitarla nel suo noto cooking show.

Le due si sono incontrate per la prima volta a Roma durante un evento e la Clerici ha chiesto alla chef di partecipare ad una rubrica all’interno del noto programma di cucina. Da quel momento per la Moroni è stata una scalata al successo.

Antonella Clerici e Anna Moroni hanno condiviso il piccolo schermo per tantissimi anni, poi ad un certo punto le due donne hanno deciso di seguire strade diverse. Che cosa è accaduto? Dopo anni è finalmente svelata la verità.

Il retroscena aspettato

Anna Moroni è stato uno dei personaggi più amati del cooking show di Rai 1 La Prova del Cuoco. La chef insieme ad Antonella Clerici ha condotto la nota trasmissione RAI per ben 17 anni.

Nel momento in cui Antonellina ha deciso di dire temporaneamente addio alla televisione le cose sono cambiate anche per la nota chef. Tra Antonella e Anna c’è sempre stato un grande rapporto di amicizia tanto che in una intervista rilasciata a Di Più, la Moroni ha affermato che la Clerici è sempre stata per lei e il marito come una figlia.

Perché dopo l’addio di Antonella al cooking show di Rai 1 anche per la Moroni le cose sono cambiate? La risposta ce la dà proprio la chef che finalmente ha svelato la verità.

Anna Moroni ha affermato che quando Antonella Clerici è andata via, il produttore ha cambiato completamente le dinamiche del programma e non l’ha più cercata. Nel 2018 poi Elio Bonsignore ha proposto alla famosa chef di condurre Ricette all’italiana con Davide Mengacci.

Da quando lei ha lasciato La Prova del Cuoco, la nota trasmissione Rai ha subito un declino, è stato tutto un disastro. Elisa Isoardi avrebbe infatti chiamato Anna Moroni per risollevare le sorti del programma ma lei ha rifiutato affermando che non aveva più intenzione di ritornare a La Prova del Cuoco.

Dunque dopo l’abbandono di Antonella Clerici e di Anna Moroni, il programma ha perso ascolti e consensi popolari arrivando dunque alla chiusura definitiva. Nel 2020 si è registrata l’ultima edizione.