Amici, è divampata la fiamma della passione | I fan vanno in tilt

Nella scuola di Amici 21, può accadere qualsiasi cosa. Dalla scoperta di un talento al nascere di un amore: scopriamo cosa è successo nelle ultime settimane nel talent più amato di Canale 5.

Non è la prima volta che ad Amici nasca un amore, ma è raro che ci sia un ritorno di fiamma, sapete di chi stiamo parlando? Scopriamolo.

Amici 21, l’inaspettato ritorno di fiamma

Secondo quanto riporta il settimanale di Alfonso Signorini “Chi”, tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca c’è stato un riavvicinamento inaspettato in queste ultime settimane:

“È ufficiale ‘Chi’ conferma il ritorno d’amore tra Raimondo Todaro e la ballerina Francesca Tocca“.

Ha aggiunto:

“Todaro e Francesca, che oggi lavorano insieme ad Amici, sono tornati sotto lo stesso tetto”.

Lo scorso anno, i due si erano divisi a causa di una forte crisi, ma ora sembrerebbe che la passione sia nuovamente scoppiata e pare che abbiano già iniziato a progettare la loro vita insieme. Secondo i fan della coppia, l’uomo avrebbe lasciato Ballando con le stelle proprio per riavvicinarsi alla sua ex moglie.

Una notizia incredibile e bellissima che ha davvero lasciato tutti a bocca aperta. Al momento i due non hanno rilasciato nessuna dichiarazione per proteggere loro figlia Jasmine dall’impatto mediatico.

Sicuramente, i telespettatori più attenti avranno notato che Maria De Filippi ha rivolto a Raimondo Todaro una battuta interessante nella scorsa puntata. Dopo un’esibizione, l’uomo ha involontariamente mostrato i suoi calzini e la conduttrice gli ha domandato: “Ma quei pedalini te li ha scelti Francesca?”.

Una domanda che ha scatenato il pubblico di Amici e che fa sempre più pensare a un ritorno di fiamma.

Perché i due ballerini si sono lasciati?

Proprio durante la scorsa edizione di Amici, il matrimonio tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro giunse al capolinea. Nel 2020, a causa della pandemia mondiale, i programmi televisivi furono obbligati ad adattarsi alle regole di distanziamento.

Proprio per questo, i ragazzi e i professionisti dovettero vivere tutti insieme, con pochissimo contatto con il mondo esterno, per evitare di contagiarsi e ciò è stato un brutto colpo per la storia d’amore tra Francesca e Raimondo.

L’uomo, però, dichiarò che il matrimonio era finito da tempo e smentì il tradimento di cui tutti parlavano:

“All’epoca sbagliammo a non dire che ci eravamo lasciati già da tempo, è stata una cosa che si è spenta piano piano, in maniera naturale”.

Per molto tempo, i fan credettero che la causa dell’allontanamento tra i due ballerini fosse causata dal fatto che il ballerino 24enne Valentin avesse rubato il cuore di Francesca, ma in realtà era solo il momento di prendersi una pausa.

Ma a quanto pare, oggi tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro è scoppiata di nuovo la passione: per scoprire la verità non ci resta che attendere per vedere le prossime puntate di Amici 21.