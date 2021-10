Vi ricordate com’era Eleonora Daniele al Gf? Rimarrete senza parole

Eleonora Daniele oggi è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo. Ricordate la sua partecipazione al Grande Fratello? Era completamente diversa. Rimarrete a bocca aperta.

Eleonora Daniele ha preso parte alla seconda edizione del Grande Fratello. Oggi è una delle conduttrici Rai più amate dai telespettatori. Ricordate la sua partecipazione al reality più spiato d’Italia? La presentatrice era completamente diversa.

Eleonora Daniele al Grande Fratello

Oggi Eleonora Daniele è una delle conduttrici Rai più amate di sempre. È stata al timone di programmi di grande successo come Miss Italia nel mondo, Sabato italiano e Storie italiane, la sua rubrica all’interno del programma La vita in diretta condotta al tempo da Alberto Matano in coppia con Lorella Cuccarini.

Dopo la nascita della piccola Carlotta, la sua primogenita, Marco Liorni l’ha sostituita nella sua trasmissione amatissima, Italia sì. Eleonora Daniele ha avuto una relazione con Nicola Maccanico, figlio di un ex ministro e poi con Giulio Tassoni che attualmente è suo marito.

Nel settembre del 2019 Eleonora Daniele e Giulio Tassoni sono convolati a nozze dopo ben 16 anni di fidanzamento e nel maggio 2020 è nata la loro prima bambina, la piccola Carlotta di cui Mara Venier è madrina.

Prima di raggiungere l’apice del successo, Eleonora Daniele ha partecipato al Grande Fratello numero 2. La ricordate? Era completamente diversa. Vediamo la trasformazione.

La trasformazione della conduttrice

Giornalista e conduttrice di grande successo, Eleonora Daniele si fa conoscere al pubblico italiano partecipando al Grande Fratello nel 2001.

Se confrontiamo un prima e dopo delle sue fotografie, vediamo che la Daniele appare oggi completamente diversa rispetto al suo debutto televisivo. La prima cosa evidente che salta agli occhi è il colore diverso dei capelli che all’epoca, nel 2001, era più scuro e naturale mentre ora è abbagliante e luminoso.

Quando Eleonora ha partecipato al Grande Fratello era poco più che una ragazzina. Il suo corpo tonico e in forma attirò immediatamente l’attenzione degli altri coinquilini. Oggi Eleonora è ancora in perfetta forma fisica ma sicuramente ha delle curve più morbide per via anche della recente gravidanza.

Qualcuno ha ipotizzato che la bella conduttrice si sia sottoposta anche a qualche ritocco estetico nella zona del viso. Non sappiamo con precisione se sia passata sotto le mani del chirurgo ma pare proprio che zigomi e bocca siano stati leggermente ritoccati.

Ad ogni modo, ieri come oggi, Eleonora è bellissima. I suoi lineamenti dolci e delicati sono rimasti immutati e il tempo per lei sembra essersi fermato.