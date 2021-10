Piedi sempre freddi: ecco quando preoccuparsi

Se fate parte della popolazione dei piedi sempre freddi, con l’arrivo dell’inverno e il freddo che incomincia a farsi sentire sarete già corsi ai ripari e vi sarete già armati di quei caldi e soffici calzettoni di lana.

Se l’autunno e l’inverno per molti portano un sollievo dalle calde giornate dell’estate, per altri questo equivale al ritorno dei piedi sempre freddi.

Il più delle volte, non è grave: si tratta di una semplice reazione eccessiva al freddo. Ma in alcuni casi, è causato dall’insorgere di un’altra condizione che richiede un trattamento medico.

Perché ho piedi sempre freddi?

I piedi freddi possono essere la normale risposta del tuo corpo alla temperatura, ma a volte possono essere correlati a una condizione medica che necessita di cure.

Le malattie, dal diabete all’anemia, possono influenzare la temperatura dei tuoi piedi. I piedi freddi possono essere la normale risposta del tuo corpo alla temperatura, ma a volte possono essere collegati a una condizione medica che necessita di trattamento.

Tuttavia si possono accusare altri sintomi che potrebbero accompagnare i piedi freddi e segnalare una condizione medica, e sono:

Debolezza e dolore alle mani e ai piedi.

Sensibilità al freddo.

Cambiamenti di colore della pelle quando hai freddo o sei stressato.

Una sensazione di intorpidimento quando ci si riscalda o si allevia la sensazione di stress.

Alcune cause

Complicazioni del diabete

Se hai il diabete, sei a rischio per una serie di problemi che possono colpire i tuoi piedi, come nel caso della Neuropatia periferica.

Questo tipo di complicazione del diabete, è in grado di danneggiare i tessuti dei piedi.

Potrebbero sembrare freddi per te ma normali quando li tocchi. Tuttavia anche le persone che non soffrono di diabete possono contrarre neuropatia periferica.

Alcune stati che possono causarlo sono lesioni, malattie autoimmuni, alcolismo, mancanza di vitamine, disturbi del midollo osseo, ipotiroidismo e farmaci.

Malattia delle arterie periferiche