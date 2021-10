Natalia Estrada, completamente scomparsa dalla tv | Il motivo è sorprendente

By

Ricordate Natalia Estrada? Ecco che fine ha fatto e perché è scomparsa dalla TV.

Ex showgirl, ballerina e conduttrice televisiva, Natalia Estrada ha tenuto compagnia agli italiani per un lungo periodo televisivo con programmi di grande successo. Improvvisamente scompare però dal radar dei riflettori. Che cosa è accaduto? Scopriamo insieme la verità dietro il suo abbandono al mondo dello spettacolo.

Perché Natalia Estrada è scomparsa dalla TV

Showgirl, ballerina e conduttrice spagnola, Natalia Estrada ha tenuto compagnia agli italiani per una lunga decade televisiva, quella degli anni 90. Da ragazzina ha studiato danza classica e a 15 anni si è trasferita a Madrid entrando in uno dei più importanti conservatori spagnoli e conseguendo il diploma in arte musicale.

Si è scritta poi alla facoltà di giornalismo e ha partecipato a vari concorsi di bellezza, presenziando a diversi programmi televisivi spagnoli, dopodiché ha deciso di trasferirsi in Italia.

Proprio nel nostro belpaese ha preso parte al film Il ciclone di Leonardo Pieraccioni, diventando famosa e facendosi conoscere dal pubblico italiano. La ricorderete sicuramente alla co-conduzione di La sai l’ultima? su Mediaset ma anche in altre trasmissioni di successo come il Quizzone e Anima mia su Rai 2.

Natalia Estrada è stata sposata con il conduttore Giorgio Mastrota. I due hanno avuto una figlia, Natalia Junior. Dopo 5 anni di matrimonio la coppia si è separata. Tra il 2006 e il 2007, Natalia Estrada improvvisamente scompare dalla televisione dopo aver conosciuto un nuovo fidanzato. Che cosa le è successo? Perché è arrivata a questa decisione? Ecco la risposta alle vostre domande.

Che cosa fa oggi l’ex showgirl

Dopo essere stata la stella televisiva italiana per tanti anni, improvvisamente tra il 2006 e 2007 Natalia Estrada fa perdere televisivamente parlando le tracce di sé.

Dopo la rottura burrascosa con Giorgio Mastrota e una relazione finita male con Paolo Berlusconi, nel 2006 conosce Andrea Mischianti e i due repentinamente convolano a nozze.

Natalia Estrada oggi vive in una meravigliosa casa sulle colline in provincia di Asti e si è ritirata dai riflettori a vita privata. In un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Di più tv, ha spiegato le ragioni del suo abbandono televisivo.

Natalia si è ritirata dalla televisione per dedicarsi alla sua grande passione, i cavalli. Da qualche anno gestisce infatti un maneggio con il marito ed ha fondato anche l’associazione Italian western Academy.

Ha cambiato completamente vita e non potrebbe essere più felice. La sua ultima apparizione pubblica se tale la si può definire, risale al 2020 quando Antonella Clerici, una sua cara amica, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto della nota showgirl spagnola mentre dava lezioni di equitazione alla figlia Maelle.