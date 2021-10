Come lavare il pavimento senza detersivi, torna come nuovo | No puzza

Avere una casa pulita che risplenda è un intento lodevole. Se ti stai domandando come lavare il pavimento senza detersivi, in questo articolo cercheremo le possibili soluzioni.

Quando si tratta di pulire i pavimenti, molti dei detergenti commerciali che acquisti nel negozio non solo sono inefficaci, ma pieni di sostanze chimiche pericolose.

Come lavare il pavimento con prodotti naturali

L’uso di ingredienti naturali per pulire la casa è diventato di moda perché, oltre ad essere efficaci, aiutano a prendersi cura del pianeta. Quello di cui abbiamo bisogno è una soluzione che sia economica ed ecologica per lavare i pavimenti in casa.

Possiamo provare a fabbricare noi stessi detergenti per la casa. Prodotti ecologici e naturali, le cui proprietà antisettiche o antibatteriche non sono più da dimostrare.

Ad esempio l’aceto bianco, il sapone nero, il sapone di Marsiglia. Si tratta di prodotti che ci permettono di pulire la casa dal pavimento al soffitto, senza spendere troppo. Inoltre così facendo possiamo evitare di mettere a rischio la nostra salute.

L’uso di un detergente commerciale durante la pulizia dei pavimenti contribuisce notevolmente all‘inquinamento dell’aria interna alla casa, questo può essere un problema enorme per coloro che soffrono di asma o allergie.

Usando alcuni ingredienti di base che possiamo trovare nella cucina, si può creare un detergente per affrontare anche le macchie più difficili, senza impiegare sostanze chimiche aggressive.

Detergente multiuso all’aceto bianco e limone

Le piastrelle sono belle, ma quando sono sporche diventano rapidamente opache e sgradevoli! Per far brillare i pavimenti duri con un prodotto ecologico e naturale, basta avere a portata di mano: il succo di un limone, un cucchiaio di aceto bianco, mezzo sapone di Marsiglia tagliato a scaglie e un litro d’acqua.

Una volta mescolati tutti questi ingredienti in un secchio, puliamo il nostro pavimento con uno straccio. Risciacquiamo, poi lasciamo asciugare e in breve il nostro pavimento non solo sarà tutto pulito, ma anche estremamente lucido. Un bonus per l’olfatto: per tutta la casa ci sarà un piacevole odore di pulito all’aceto e limone!