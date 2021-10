Amici 21, amato allievo viene buttato fuori | Colpo di scena senza precedenti

L’amatissimo allievo ha lasciato definitivamente la scuola di Amici per volere di Anna Pettinelli. Una decisione inaspettata che ha sorpreso tutti, un vero e proprio colpo di scena!

Dopo l’eliminazione del concorrente, sui social si è scatenata una gigante bufera: scopriamo il motivo.

Chi è stato eliminato da Amici 21?

Purtroppo, stiamo parlando proprio dell’amatissimo allievo, Inder. Dopo le continue violazioni del regolamento del programma, la sua maglia è stata sospesa, ma alla fine Anna Pettinelli ha preso la decisione definitiva, infatti, nel daytime di ieri di Amici 21, è arrivato un comunicato molto importante per il cantante:

“Caro Inder, inutile dirti quanto mi hai delusa e quanto io mi si sia sentita presa in giro da tuo atteggiamento. Inutile il nostro confronto di pochi giorni fa nel quale tu, col capo cosparso di cenere, chiedevi scusa. Un’inutile finta, visto il comportamento delle ore successive.”

L’insegnante di canto ha anche precisato quanto il suo rendimento all’interno della scuola di Amici 21 sia stato deludente, infatti, ha deciso di cacciarlo definitivamente dalla trasmissione:

“Da questo momento sei libero di tornare a casa, alla vita di prima, con il rimpianto di non aver capito questa grande opportunità. Saluta i tuoi amici che rimangono in casa, sono questi i tuoi ultimi momenti, a meno che uno degli altri prof sia interessato a te e ti prenda nella sua squadra”.

Una decisione presa a malincuore, ma che secondo Anna Pettinelli è giusta. Purtroppo non la pensano così gli utenti del web che hanno scatenato una vera e propria bufera sui social, perché credono fermamente che l’allievo non meritava di essere eliminato. Al contrario dell’allieva Flaza che ha assunto un comportamento molto più grave.

Lo sfogo di Inder sui social

Il cantante indiano, si è fatto conoscere dal pubblico del piccolo schermo italiano quando ha fatto il suo ingresso nella scuola più famosa d’Italia, Amici 21. Il pubblico di Maria De Filippi l’ha subito accolto a braccia aperte con il suo amatissimo inedito dal titolo “Gola Secca”.

Un brano contenente strofe in indiano ed un ritornello in lingua italiana. Il brano però, non ha impressionato particolarmente Rudy Zerbi ma ha conquistato subito Anna Pettinelli che ha voluto così Inder nella sua squadra.

La sua avventura ormai è giunta a capolinea e a poche ore dalla sua eliminazione, Inder è tornato su Instagram per ringraziare tutti per l’affetto ricevuto:

“Eccomi qua. Ora che posso finalmente farmi sentire voglio prendermi un attimo per ringraziarvi del supporto che mi avete dato e per avere creduto in me. […] È stata una bellissima esperienza. I pezzi da farvi sentire sono pronti, sto solo aspettando il giorno giusto! Let’s go!”.

Inder è un ragazzo talentuoso e siamo sicuri che farà successo, noi gli auguriamo buona fortuna per il suo percorso fuori da Amici di Maria De Filippi.