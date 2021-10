Spesa al supermercato: risparmia del 70%. Non è mai stato così semplice

By

Saper risparmiare ogni giorno è la strategia giusta per ridurre gli sprechi. Iniziamo dalla spesa al supermercato: occhio ai prezzi! Si può risparmiare anche fino al 70%: ecco come fare.

In tempi di crisi economica è sempre buona strategia risparmiare e mettersi da parte qualche soldo. Fissiamoci degli obiettivi di spesa ed un budget per la spesa settimanale, alla fine dell’anno saranno migliaia di euro risparmiati!

Spesa al supermercato: fissiamo un budget fisso

Impariamo a fare la spesa fissandoci un budget e teniamo traccia delle spese mensili per sapere come vengono spesi i soldi.

Separiamo i costi considerati fissi da quelli variabili, ovvero quelli che oggetto di negoziazione su cui agire. Ad esempio, la rata del mutuo o il canone di affitto è una spesa fissa, mentre l’importo speso per fare la spesa settimanale è oggetto di variazioni.

Pertanto, si può agire sulla voce di costo variabile per stabilire quanto si può mettere da parte ogni mese.

Una volta fissati gli obiettivi è sempre buon consiglio monitorare i progressi fatti. In base al budget è possibile ridurre i costi.

Fare la spesa al supermercato settimanalmente

È bene compilare una lista della spesa settimanale con un budget prefissato: l’importante è cucinare piatti semplici e veloci e sapere cosa si deve mangiare ogni giorno durante la settimana.

Cucina la carne poche volte la settimana

La carne è un alimento costoso che può assorbire molti costi. Cosa mettere nel carrello? Per risparmiare soldi è bene prediligere l’acquisto di carne bianca (pollo, tacchino, coniglio) e, una volta la settimana, la carne rossa (manzo, vitello, vitellone, etc.).

Prediligi la cucina vegetariana

Per risparmiare soldi si può dare libero sfogo alla creatività culinaria e si possono preparare piatti vegetariani.

Via libera alla frutta, ortaggi, legumi, carboidrati e uova. Ad esempio, nel carrello si possono mettere i seguenti prodotti: latte di riso o di avena, gallette di riso/mais, marmellata alla frutta, succhi di frutta, biscotti di riso, pasta al kamut, riso, legumi, passate di pomodoro, uova e tofu.

Tenere i conti durante la spesa

Per risparmiare è buon consiglio tenere i conti durante la spesa in modo tale da evitare di sforare il budget fissato. È possibile utilizzare una calcolatrice o il cellulare per tenere i conti.

Pagare la spesa in contanti

È buona abitudine prelevare i contanti dal bancomat settimanalmente e spendere quel determinato budget ogni 7 giorni. In questo modo non si può sbagliare e sforare le spese, se si paga in contanti.