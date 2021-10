George Clooney ha vissuto in un’angoscia costante | L’incubo di un padre

George Clooney a cuore aperto. L’attore hollywoodiano racconta di un terribile dramma che ha colpito la sua famiglia. Ecco che cosa è accaduto. Tutti i dettagli.

Arrivano delle confessioni inaspettate da parte di George Clooney. Il divo hollywoodiano racconta il dramma che ha colpito il figlio. Ecco che cosa gli è successo. Scopriamolo insieme.

Il dramma che ha colpito George Clooney

George Clooney è senza dubbio uno degli attori più amati del piccolo e del grande schermo. L’abbiamo conosciuto come il dottor Ross della serie medica E.R- Medici in prima linea e da quel momento la sua carriera è stata costellata da grandi successi.

George ha recitato in pellicole nazionali ed internazionali che lo hanno consacrato alla fama mondiale. Ha avuto una relazione con la nostra velina sarda, Elisabetta Canalis, ma le cose tra di loro non sono andate bene. I due si sono lasciati però in ottimi rapporti.

Oggi George Clooney è felicemente sposato con un’ avvocatessa, Amal Alamuddin e la coppia ha due splendidi gemelli, Ella e Alexander. Proprio a proposito dei figli, l’attore hollywoodiano ha fatto delle dichiarazioni che hanno lasciato i suoi followers a bocca aperta. Ecco che cosa è capitato al suo bambino. Scopriamolo insieme.

La malattia del figlio

George Clooney è un attore hollywoodiano, tra i più amati e ammirati del cinema. Ha alle spalle una carriera di grandi successi e ha recitato in film che hanno sempre riscosso grande consenso popolare e di critica.

Questi ultimi mesi per George e sua moglie non sono stati molto semplici da affrontare. Il piccolo di casa Clooney, Alexander, ha avuto dei problemi di salute che hanno messo in agitazione la famiglia. Che cosa gli è successo?

Sembra proprio che il piccolo Alexander Clooney soffra di una grave forma di asma che spaventa non poco i genitori. La preoccupazione è cresciuta soprattutto nel periodo di pandemia covid 19. Come sappiamo, questa malattia colpisce le vie respiratorie.

Alexander è nato nel 2017 ed è sempre stato particolarmente tutelato dalla famiglia che oggi, teme ogni giorno, che il bambino possa contrarre il covid e avere gravi conseguenze respiratorie.

Per questo motivo, l’intera famiglia dell’attore si è rinchiusa negli ultimi mesi in casa, senza vedere persone esterne al loro nucleo familiare.

La loro abitazione è diventata un piccolo rifugio per proteggere Alexander. Quando escono per questioni di lavoro, George e Amal sono sempre protetti da mascherine mentre i bimbi sono a casa. La coppia cerca di far uscire i bambini il più poco possibile tenendoli al sicuro nella loro meravigliosa abitazione dove i comfort non mancano.