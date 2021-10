Bianca Atzei, la drammatica confessione | E’ successo anche a lei

By

Bianca Atzei sta vivendo un momento doloroso con il suo compagno. Il dramma che l’ha colpita la sta devastando. Vediamo che cosa le è capitato.

Bianca Atzei è addolorata. La famosa cantante ha pubblicato un post su Instagram molto toccante in cui parla del dramma che sta vivendo con il suo compagno.

Il dramma e il dolore di Bianca Atzei

Bianca Atzei è una delle voci più belle e delicate del panorama musicale del nostro belpaese. La cantante è tra le interpreti femminili più amate dal pubblico italiano. Dopo un brano realizzato con Kekko Silvestre e Alex Britti che ha spopolato nell’estate del 2013, la carriera di Bianca comincia a decollare.

La cantante ha partecipato anche a Sanremo nel 2015 con il brano Il solo al mondo che le consentirà di classificarsi al quattordicesimo posto. Ha preso parte poi nel corso degli anni a programmi televisivi di grande successo come Tale e quale show e l’Isola dei famosi.

Per diversi anni è stata fidanzata con Max Biaggi. I due sembravano innamoratissimi e molto affiatati tanto che lui appare anche nel video del brano Ora esisti solo tu che la cantante gli aveva dedicato.

Nel 2017, dopo essersi ripreso da un brutto incidente, l’ex campione ha deciso di lasciare la cantante. La fine della sua relazione con il pilota fu un duro colpo per Bianca che come ha confessato in più occasioni, è caduta nel baratro della depressione.

Il suo cuore è tornato a sorridere grazie a Stefano Corti, il suo nuovo fidanzato. Nelle scorse ore Bianca ha sconvolto i social e i suoi fan facendo un annuncio che fa stringere il cuore di dolore. Vediamo che cosa è accaduto.

Il drammatico post della cantante

Nelle scorse ore Bianca Atzei ha espresso tutto il suo dolore facendo una comunicazione importante sul suo profilo Instagram. Come sappiamo, la cantante è fidanzata da diverso tempo con Stefano Corti, inviato delle Iene.

I due erano in attesa di un bambino ma come ha dichiarato la cantante, purtroppo la coppia ha perso il pargoletto. Bianca ha voluto esprimere il suo dolore sui social raccontando ai followers che la seguono da anni con tanto affetto, il dramma che sta provando insieme al compagno in questo momento.

La cantante di 34 anni ha affermato che con il suo compagno per più di un anno hanno cercato un figlio ma che purtroppo non arrivava. Quando poi hanno provato la gioia di scoprire che erano in dolce attesa, la coppia era al settimo cielo.

Purtroppo però Bianca Atzei e Stefano Corti hanno perso il bambino per un aborto spontaneo. L’artista ha raccontato nel suo post del grande calvario vissuto per cercare di avere un figlio, delle punture di ormoni, degli esami invasivi, di come si è aggrappata al quel 35% di possibilità dato dai medici di rimanere incinta.

Dopo più di un anno di tentativi, è arrivata la lieta notizia con quel test di gravidanza positivo. Oggi il mondo le è crollato addosso ma lei con l’aiuto di Stefano è pronta a rialzarsi e a riprovarci.

Tantissimi colleghi del mondo dello spettacolo, come Beatrice Valli, Leonardo Pieraccioni e Rossella Brescia, si sono uniti al suo dolore.