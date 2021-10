Elisabetta Coraini interpretò per 15 anni il ruolo di Laura Beccaria, la stilista di Centrovetrine: scopriamo che fine ha fatto una delle protagoniste più amate della famosa soap opera.

L’esperienza di CentoVetrine si è ormai conclusa da ben quattro anni, ma com’è oggi la bellissima e talentuosa attrice? scopriamo di più.

Elisabetta Coraini: vita privata e carriera

Classe 1965, nata a Milano il 13 settembre sotto il segno della vergine. Elisabetta Coraini ha studiato recitazione presso il Roy London Acting Studio e al Vincent Chase Acting Studio di Los Angeles e canto negli Stati Uniti con Seth Riggs.

In Italia è stata protagonista in L’uomo che non poteva morire, Il gesto sospeso, Mirandolina canta, Le sue donne, signor Pirandello…, La strega Agnesi. Ha interpretato piccoli ruoli in numerose fiction televisive: da I promessi sposi a La dottoressa Giò.

Dal 2001 è stata la protagonista della soap opera di Canale 5, CentoVetrine, nel ruolo di Laura Beccaria. Per il cinema, ha recitato in: Fairway – una strada lunga un sogno di Nello Correale e Alibi perfetto di Aldo Lado.

Sicuramente quei personaggi minori non riusciranno mai ad essere amati dal pubblico come lo è stata l’indimenticabile Laura Beccaria che dopo anni, sembrava quasi aver preso vita nella personalità della Coraini, che dovette trasformare la stilista in madre affettuosa, donna in carriera ma in altri casi anche in figura crudele e cinica.

Riguardo la sua vita privata sappiamo che è sposata con il regista Fabrizio Portalupi e ha una figlia, Alice, nata da una precedente relazione.

L’attrice di CentoVetrine oggi

Dopo l’incredibile esperienza con CentoVetrine, dal novembre 2015 Elisabetta fa parte del gruppo musicale Elisabetta Coraini & Kumalé, un progetto che ripercorre le hits degli anni 80 in una versione rock attuale.

Nell’estate 2016 entra a far parte dei King’s River, progetto del laboratorio musicale RRRecordings specializzato in musica Lounge/Chillout del quale fa parte anche il chitarrista dei Kumalé, Luca Bob Gotti.

Vedendo il suo profilo Instagram, possiamo vedere che la sua folta chioma rossa è ancora oggi unica e indimenticabile. Il suo aspetto esteriore è sempre lo stesso, sembra per lei che il tempo si sia fermato al 2001 quando ha intrapreso i panni di Laura Beccaria.

Non possiamo non notare che Elisabetta è molto attiva sui social. Anche se non ha così tanti follower, spesso si diverte a pubblicare qualche scatto della sua quotidianità, delle sue passioni e del suo lavoro.

Ogni anno che passa l’attrice è sempre più bella, il suo viso angelico e il suo fisico da urlo, dimostrano che Elisabetta non è mai cambiata.