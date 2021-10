Questo vecchissimo walkman che avevamo tutti oggi vale 1000 euro

By

Un pezzo storico emblema degli anni Ottanta che tutti quanti amavano tenere in mano per ascoltare la musica: stiamo parlando del vecchissimo walkman, che oggi ha un valore davvero interessante.

Ascoltare la musica con i walkman era la normalità negli anni Ottanta: questi dispositivi hanno fatto la storia fino all’introduzione del lettore CD, dei lettori mp3 e oggi degli smartphone.

Nonostante la rapida evoluzione tecnologica, molti esperti e appassionati di vintage ricercano sul mercato i cari e vecchi walkman, il cui valore potrebbe essere molto elevato.

Walkman: il Modello TPS-L2 può avere un valore di mille euro!

Il primo fu costruito da Sony nell’anno 1979: il vecchio Modello TPS-L2, colore blu argento è stato uno status symbol della vecchia generazione.

Chi ha visto “Guardiani della Galassia” della Marvel si sarà accorto che il personaggio principale, Peter Quill (interpretato da Chris Pratt) utilizza il walkman Sony per ascoltare una compilation su cassetta ricevuta da sua madre quando era bambino.

Il primo Walkman era basato sul Pressman: un registratore portatile dedicato al mondo del business.

Il modello TPS-L2 della Sony aveva un prezzo di lancio di 200 dollari e oggi basta guardare le aste online per rendersi conto che il valore del vecchissimo walkman della Sony ha superato di molto il suo costo iniziale.

Il modello WM-D6C di Sony

Altro modello di walkman molto quotato sul mercato è il modello WM-D6C marchiato Sony, che fu prodotto dal 1984 al 2002.

Questo modello ha aggiunto ai punti di forza del WM-D6 un’importante caratteristica extra: la riduzione del rumore Dolby C. Questo sistema, che operava in riproduzione e registrazione, migliorava notevolmente la gamma dinamica.

Includere la riduzione del rumore Dolby C in un portatile compatto non è stato facile e i circuiti integrati che eseguivano la maggior parte delle funzioni dovevano essere realizzati dallo stesso brand Sony.

Il WM-D6C può essere facilmente identificato dalla versione WM-D6 precedente perché lo script “professionale” sul coperchio superiore è verde anziché giallo.

Il WM-D6C non fu più migliorato e quindi rimase in produzione quasi inalterato per molti anni.

Oggi che valore ha? Basta cliccare su qualche asta online per rendersi conto che c’è ancora qualche esemplare da acquistare che ha un valore di 850 euro.

Su Ebay è possibile trovare un esemplare del modello SONY WM-D6C colore menta ad un prezzo davvero esorbitante: € 3.609,53. Il modello si presenta nuovo, senza graffi e ancora funzionante.