Lulù Selassié distrutta pubblicamente: che stoccata!

GF Vip 6: brutto colpo per Lulù Selassié. Ecco che cosa è successo nelle ultime ore all’interno della casa. La principessa scoppia in lacrime. Tutti i dettagli.

Lulù Selassié umiliata pubblicamente. Che cosa è accaduto alla bella principessa? Scopriamolo insieme.

Lulù Selassié con le spalle al muro

Il Grande Fratello Vip nella sua sesta edizione ha un cast di concorrenti che sta facendo tanto discutere. Tra i protagonisti della nuova stagione della casa più spiata d’Italia c’è anche Lulù Selassié, una delle tre principesse etiopi.

La giovane principessa si è presa una bella cotta per Manuel Bortuzzo, personaggio rivelazione della nuova edizione della casa di Cinecittà. Manuel viene da una situazione sentimentale piuttosto turbolenta.

Dopo un incidente che lo ha costretto sulla sedia a rotelle, ha chiuso la sua relazione con la storica fidanzata, Martina Rossi. Lulù si è dichiarata apertamente a Manuel ma lui, nonostante abbia più volte specificato di non essere interessato a una relazione, non riesce ad essere fermo e a porre le distanze dalla principessa etiope.

Nelle scorse ore è accaduto però qualcosa di inaspettato: arriva una batosta per la giovane Selassié. Ecco che cosa è accaduto.

Manuel Bortuzzo fuori controllo

È chiaro ormai a tutti che Lulù Selassié ha una cotta per Manuel Bortuzzo. Il giovane però non ricambia questo sentimento e più volte ha tentato di mettere in chiaro la situazione con la principessa etiope che sembra però fare orecchie da mercante.

Nelle ultime ore è accaduto tuttavia qualcosa che ha scosso particolarmente la giovane. Dopo la scenata di gelosia di Lulù nei confronti di Sophie che durante una festa in giardino si è avvicinata a suo dire, troppo a Manuel, il ragazzo ha deciso di parlare face to face con la principessa rivolgendole delle parole piuttosto brusche.

Manuel ha affermato che non è alla ricerca di una fidanzata, che loro sono semplicemente amici e che lui non ha intenzione di iniziare una storia con lei. Il ragazzo ha anche chiarito che Sophie è una sua amica e che Lulù non ha il diritto di intromettersi nelle sue relazioni sociali.

L‘ex nuotatore triestino si è mostrato dunque chiaro e particolarmente arrabbiato nei confronti di Lulù che è rimasta a bocca aperta ed è scoppiata a piangere confidandosi con le sorelle.

Queste le parole di Manuel nei confronti della ragazza:

“Io ti rompo se fai le cose con gli altri? No! Perché non me ne frega niente! Se Gianmaria ti abbraccia io sono contento, se Sophie mi prende la mano per ballare dovresti essere contenta. Fai la gelosa, ma la gelosa di che cosa? Io qua non sono venuto per cercarmi la fidanzata, stiamo parlando del nulla… Non mi conosci per niente”.