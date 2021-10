Ambra Angiolini, cosa prova veramente per Renga | La rivelazione dopo anni

Cosa prova oggi Ambra Angiolini per Francesco Renga? Arriva la confessione dell’attrice che spiazza i fan.

Ambra Angiolini ha rilasciato delle dichiarazioni su Francesco Renga che hanno spiazzato i fan. Ecco che cosa ha confessato l’attrice. Scopriamolo insieme.

Ambra Angiolini e le dichiarazioni su Francesco Renga

Ambra Angiolini è una delle attrici più amate del piccolo e del grande schermo. Oggi è felice accanto al mister Massimiliano Allegri ma in passato ha avuto una lunga storia d’amore con il cantante Francesco Renga. I due hanno avuto insieme anche due splendidi bambini.

Dopo un periodo di crisi, la coppia che tanto piaceva al pubblico, si è detta addio. In che rapporti sono oggi? A chiarire il tutto è proprio Ambra Angiolini che in un’intervista rilasciata a Domenica In da Mara Venier ha raccontato quali sono attualmente i suoi sentimenti nei confronti dell’ex marito. Vediamo che cosa ha detto l’attrice.

La rivelazione inaspettata su Renga

Ambra Angiolini e Francesco Renga hanno avuto una lunga relazione d’amore. I due si sono messi insieme nel 2004 e dalla loro unione sono nati due splendidi figli, Iolanda e Leonardo che oggi hanno rispettivamente 17 e 15.

Nel 2015 arriva però una notizia inaspettata, la coppia scoppia e Ambra e Francesco decidono di dirsi addio. Dal 2017 Ambra Angiolini fa coppia fissa con il mister Massimiliano Allegri e l’amore tra i due va a gonfie vele.

Che cosa pensa oggi Ambra di Francesco? In un’intervista rilasciata a Mara Venier nella sua trasmissione Domenica In, l’ex ragazza di non è la RAI svela le ragioni che hanno portato alla fine della sua relazione con Francesco e in che rapporti i due sono oggi.

Ambra ha affermato che hanno deciso di lasciarsi consensualmente perché il loro amore si era trasformato semplicemente in affetto. Nonostante siano separati, Francesco e Ambra continuano a volersi bene e la Angiolini ha per lui sempre parole molto dolci.

Che cosa pensa di Renga, Ambra? L’attrice ha detto a Mara Venier che il cantante per lui è come un figlio: