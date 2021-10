Alberto di Monaco, sudditi sconvolti: la moglie sostituita con una famosissima

Mentre Charlene si trova in Sudafrica, suo marito Alberto di Monaco porta una bellissima e famosissima donna alla prima di “No Time to Die”: scopriamo di chi si tratta.

È già la seconda volta che il Principe si mostra in pubblico con questa donna meravigliosa, nel giro di pochi giorni, avete capito di chi si tratta? scopriamolo.

Alberto di Monaco ha sostituito Charlene

Charlene di Monaco è ancora bloccata in Sudafrica per una grave infezione alla gola, orecchie e naso che le impedisce di prendere l’aereo. A inizio settembre si è sottoposta a più interventi chirurgici e a un ricovero d’urgenza in ospedale.

Ma nel frattempo, suo marito Alberto ha partecipato alla première di No Time to Die, il nuovo film della saga di James Bond, in compagnia di una donna bellissima, Sharon Stone.

L’attrice 63enne, reduce dalla perdita del suo nipotino di 11 mesi, si è presentata alla prima con un abito a sottoveste di paillettes d’argento, di Dolce & Gabbana: davvero stupenda.

Sharon e Alberto di Monaco si sono fatti fotografare dimostrandosi in perfetta sintonia tra loro, con una complicità clamorosa. Non è la prima volta che passano una serata insieme senza Charlene, come la serata nel febbraio 2020 a Beverly Hills e al Global Ocean Gala, il gala annuale di raccolta fondi per le associazioni dedite alla tutela dell’ecosistema, dove Alberto è stato visto baciare la mano dell’attrice.

La Stone è stata vista costantemente al braccio del principe in tutti gli eventi e i tabloid stanno cominciando a punzecchiare la coppia, insinuando che ci sia qualcosa tra i due. Ma in realtà, la Stone è un’amica di famiglia, addirittura frequenta i reali monegaschi dal 2007, anno in cui è stata invitata come ospite d’onore al Galà monegasco Cinema Vérité.

Il mistero della principessa di Monaco

A marzo 2021 la principessa è volata in Sudafrica, ma le cose, però, prendono una piega inaspettata, perché Charlene non è ancora rientrata nel Principato.

Le voci di un possibile divorzio tra i principi aumentano giorno per giorno e si parla anche di un’infezione che avrebbe contratto la donna. Charlene nel corso di un’intervista ha raccontato:

“Avrei dovuto rimanere in Sudafrica meno di 15 giorni, poi ho contratto un’infezione giudicata dai medici piuttosto grave. E devo ristabilirmi perfettamente per poter rientrare. Non è possibile abbreviare i tempi. E così dovrò restare qui fino a ottobre”.

Ottobre è arrivato ma Charlene ancora non è tornata a Palazzo. Le voci aumentano e il principe Alberto, è sempre più stanco dei pettegolezzi, proprio per questo ha rilasciato una breve intervista-sfogo al People, dicendo:

“Charlene non è andata in esilio in Sudafrica. Non ha lasciato Monaco per caso. Non se ne è andata perché era arrabbiata con me o con chiunque altro…Siamo un bersaglio facile, siamo stati colpiti facilmente”.

Ma il mistero non finisce qui finché non rivedremo Charlene rientrare a casa.