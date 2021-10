By

Tra Manuel e Lulù, potrebbe inserirsi un’altra concorrente del GF Vip, Soleil Sorge: come potrebbe reagire la principessa? il gesto non è passato inosservato.

In questi ultimi giorni il famoso nuotatore sta cercando di prendere le distanze da Lulù e a quanto pare si sta avvicinando sempre di più a Soleil: sta nascendo qualcosa tra i due? scopriamo cosa è accaduto all’interno della casa del GF Vip.

Manuel Bortuzzo prova a baciare Soleil Sorge

Manuel, da quando è entrato al GF Vip sta facendo strage di cuori e sin dall’inizio si è avvicinato moltissimo ad una delle tre principesse del cast.

Ma se da qualche giorno il flirt con Lulù non sta andando nel verso giusto, il rapporto con Soleil è davvero intenso e lo ha dimostrato un video che ha fatto il giro del web.

Nel filmato, si vede Soleil avvicinarsi all’orecchio di Manuel per sussurrargli qualcosa, il ragazzo non si è accorto subito di quello che stava accadendo. Ma quando Sorge gli ha sfiorato l’orecchio con le labbra, Bortuzzo si è girato immediatamente ed ha ammesso: “Stavo per baciarla, mi stava venendo istintivo. Era così vicina”.

Un episodio che non è passato inosservato e che preannuncia già la fine del rapporto con Lulù. Sicuramente non mancheranno i colpi di scena e appena la principessa vedrà il video, non reagirà di certo bene.

La gelosia di Lulù

Nonostante Manuel continui a dire ogni giorno che non c’è nessun fidanzamento e che la sua vita difficilmente potrà incrociarsi con quella della giovane fuori dal GF Vip, Lulù è sempre più presa e pronta a tenerselo stretto.

Ma non è finita qui, perché la principessa è molto gelosa del nuotatore, in diverse occasioni ha invitato le donne della casa a non avvicinarsi a lui.

Pochi giorni fa è bastato un gesto normale di Soleil Sorge per scatenare la gelosia di Lulù. Mentre erano a cena, la nota influencer ha offerto un po’ di zuppa agli altri concorrenti e Manuel ha accettato l’offerta.

La principessa si è davvero infastidita e ha invitato il nuotatore a stare lontano da Soleil, ma Manuel ha puntualizzato: “Lo so cosa devo fare, io sto già avanti…ti chiedo per cortesia di non dirmi cosa devo o non devo fare”

La storia tra i due si avvicina giorno per giorno al capolinea, ma sembra che a capirlo sia solo il ragazzo, dato che la principessa si mostra molto gelosa di lui.

Invece l’amicizia che Manuel e Soleil stanno costruendo è sempre più intensa e non si esclude che potrebbe regalare nuovi colpi di scena alla prima “coppia” che si è formata quest’anno all’interno del GF Vip.