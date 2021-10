La bellissima ed esplosiva Francesca Cipriani è cambiata molto dalla sua prima apparizione in Tv. Nel corso degli anni, la donna si è sottoposta a diversi interventi di chirurgia estetica che hanno modificato totalmente il suo aspetto.

Avete mai visto Francesca Cipriani agli esordi? Rimarrete a bocca aperta appena vedrete il cambiamento clamoroso della vippona del GF Vip 6.

Francesca Cipriani e la chirurgia estetica

L’ex Pupa non ha mai nascosto di essersi rifatta. In più occasioni ha ammesso di essere un’amante della chirurgia e di farne spesso uso. Addirittura a Natale si è regalata un costosissimo intervento, il needling corporeo, ovvero una stimolazione del collagene per il ringiovanimento della pelle, usato anche da Kim Kardashian.

Francesca Cipriani ogni volta che la vediamo è sempre solare ed esplosiva. Questo perché ha eliminato le sue insicurezze attraverso ogni intervento. Oggi è a suo agio con il suo corpo, anche se continua ad affidarsi costantemente alle mani del chirurgo. Il suo décolleté è arrivato addirittura alla decima taglia.

Tempo fa si è anche rifatta il lato b, documentato giorno dopo giorno durante il programma condotta da Barbara D’Urso “Pomeriggio Cinque”.

Ovviamente non sono mancate le polemiche per la trasformazione esagerata della showgirl. Secondo tantissime persone, la Cipriani darebbe un cattivo esempio a tutte le ragazze a casa. Ma non solo, diversi medici hanno rivelato che la dimensione esagerata delle protesi le potrebbe causare seri problemi di salute.

Francesca Cipriani, però, ha sempre dichiarato di non essersi mai pentita delle sue scelte e si ritiene entusiasta del risultato.

L’ex Pupa prima degli interventi chirurgici

Nonostante Francesca Cipriani sia sempre stata una bellissima ragazza, ha deciso di sottoporsi a diversi ritocchini. Nel corso degli anni il suo aspetto è cambiato tantissimo.

E’ evidente che il seno appare oggi molto più prosperoso e sostenuto di come fosse un tempo. Anche i fianchi sono stati oggetto di una trasformazione importante e per finire il suo lato b è molto più sodo e di diverse dimensioni.

Dalle immagini del passato possiamo notare che la Cipriani ha stravolto anche il suo make up, oggi la vediamo sempre con dei trucchi molto marcati. Invece, durante i suoi esordi in tv ha sempre amato essere acqua e sapone.

Nel corso degli anni ha anche cambiato i suoi capelli che prima erano corti e ricci, attualmente, nelle lunghezze ha aggiunto delle extensions che donano volume e sfinano il suo bellissimo viso.

Francesca Cipriani non passa inosservata, non solo per la sua fisicità incredibile ma anche per il suo bel caratterino spontaneo e troppo impulsivo, che ha sempre avuto e non ha mai modificato.

Infatti, la sua simpatia la rende oggi la protagonista indiscussa della sesta edizione Grande Fratello Vip.