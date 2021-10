Vi ricordate Antonio Jorio? | Oggi è totalmente un altro dopo il Trono Over

Dopo il grande successo a Uomini e Donne è sparito dai radar del piccolo schermo. Scopriamo che fine ha fatto Antonio Jorio, il cavaliere più amato di Canale 5.

Dopo diverse stagioni, nel 2015 ha deciso di abbandonare per sempre il programma di Maria De Filippi: una scelta che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Chi è Antonio Jorio

Come dimenticarci di Antonio Jorio, lo storico protagonista di Uomini e Donne. Con il suo fascino e la sua simpatia ha conquistato i telespettatori del programma.

Dal suo esordio fino al 2015 (l’anno del suo abbandono) ha dovuto affrontare critiche di diverso tipo. Molti credevano che la sua presenza fosse un modo per fare pubblicità ai propri libri.

Lui, infatti, è un giornalista e uno scrittore nato a Roma il 10 ottobre 1959. L’ultimo libro che ha scritto è stato “8 giorni per una notte intera” e secondo quanto ha rivelato Antonio, i ricavi sarebbero andati in beneficenza ad associazioni che si occupavano di bambini abbandonati e femminicidi.

Inoltre, sappiamo che prima della sua partecipazione al programma, Antonio Jorio è stato sposato e ha avuto un figlio di nome Francesco, dalla sua ex moglie.

Dopo questa terribile delusione, ha deciso di entrare a Uomini e Donne per trovare l’amore. Tra le storie più importanti ricordiamo quella con Barbara De Santi ed Elga Profili.

Nel 2015 è stato costretto a lasciare il programma per problemi familiari, da lì si sono perse le tracce: scopriamo che fine ha fatto.

La storia d’amore con Annamaria Pancallo

Dopo alcuni mesi dal suo abbandono, ha intrapreso una storia con Annamaria Pancallo, ex dama del trono over. I due si erano conosciuti nella trasmissione ma solamente fuori dallo show è scoccata la scintilla.

La storia tra i due sembrava funzionare, addirittura avevano annunciato di doversi sposare nel 2016, ma alla fine le nozze sono saltate. Tempo fa, al magazine della trasmissione di Maria De Filippi, Antonio Jorio aveva riferito che il loro rapporto aveva vissuto una dura crisi tra il 2016 e il 2017.

Invece a ViviRoma Magazine aveva raccontato che lui e Annamaria si impegnavano a far funzionare la loro relazione.

Purtroppo, l’ultima foto di loro due insieme risale al 2018 e da quel momento non abbiamo avuto nessuna informazione sulla coppia, dato che entrambi si sono allontanati dal mondo dello spettacolo.

Sembra che non ci sia stato un lieto fine, ma siamo sicuri che Antonio Jorio sia pronto per rimettersi in gioco e cercare nuovamente l’amore, in caso fosse tornato nuovamente single.