Manila Nazzaro, chi è l’ex marito | Non poteva finire peggio di così

Sapete chi è l’ex marito di Manila Nazzaro, la bellissima Miss Italia 1999? I due sono stati sposati per tanti anni ma ad un certo punto la favola è finita. Ecco le ragioni dolorose che hanno portato alla fine della loro lunga relazione. Tutti i dettagli.

Manila Nazzaro oggi ha una nuova vita e un nuovo amore ma in passato è stata sposata con un uomo, il padre dei suoi figli, che l’ha molto ferita. Ecco perché è giunta al capolinea la loro storia. Il racconto drammatico dell’ex Miss Italia.

Chi è l’ex marito di Manila Nazzaro

Manila Nazzaro è un amatissimo personaggio televisivo, ex Miss Italia 1999. Nel corso della sua lunga carriera ha condotto programmi di grande successo e partecipato ad altri altrettanto popolari come Temptation Island Vip insieme all’attuale compagno Lorenzo Amoruso.

Attualmente Manila Nazzaro è una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip 6 condotto da Alfonso Signorini. Anche se oggi è l’ex Miss Italia è felice accanto al nuovo compagno, in più interviste ha confessato di aver molto sofferto per la fine del suo primo matrimonio.

La sua precedente relazione si è conclusa infatti molto negativamente dopo che Manila Nazzaro ha fatto una scoperta scioccante sul conto dell’ex marito. Ecco che cosa ha dovuto affrontare la bellissima reginetta.

La drammatica scoperta dell’ex Miss Italia

Manila Nazzaro è stata una reginetta di bellezza, vincitrice di Miss Italia nell’anno 1999. Nel 2001 ha conosciuto un calciatore, Francesco Cozza, con il quale si è sposata nel 2005. I due hanno costruito insieme una bellissima famiglia e dalla loro unione sono nati due figli, Nicolas e Francesco Pio.

Francesco Cozza è un ex calciatore oggi responsabile dell’Area scouting della Reggina. Ha giocato in passato per alcune delle squadre più importanti italiane, come il Milan, il Genoa e il Siena.

Nel 2017, dopo 12 anni di matrimonio, Manila e Francesco hanno deciso di porre fine alla loro relazione. La ragione vi lascerà senza parole.

In un’intervista rilasciata dall’ex Miss Italia a Storie Italiane, Manila Nazzaro ha dichiarato di aver fatto una scioccante scoperta. La reginetta di bellezza ha beccato infatti il marito Francesco Cozza a tradirla con un’altra donna con la quale aveva messo su un’altra famiglia.

La scoperta è avvenuta tramite i social, quando il marito ha pubblicato alcune foto Instagram in cui si vedeva palesemente l’esistenza di un’altra famiglia.

In quel periodo i due erano già in crisi e stavano parlando di separazione. Dopo questa scioccante scoperta, Manila ha deciso con pugno fermo di dire addio al compagno e padre dei suoi figli.

L’ex Miss Italia ha confessato di aver sofferto di depressione per la fine del suo matrimonio che ha rappresentato per lei un grande fallimento. Oggi però è felice accanto a Lorenzo Amoruso. I due convivono e presto convoleranno a nozze.

La storia con Cozza è ormai acqua passata.