Gemma Galgani, i motivi della fine con Manetti | Finalmente la triste verità

La storia d’amore di Gemma Galgani e Giorgio Manetti ha fatto sognare milioni di telespettatori. E’ il momento di far chiarezza e di scoprire la verità sulla fine del loro rapporto.

Hanno appassionato e fatto discutere il pubblico di Uomini e Donne per via della loro storia d’amore molto travagliata, ancora oggi, a distanza di anni, i fan vogliono un ritorno di fiamma. Ma perché si sono lasciati? scopriamolo.

Gemma Galgani e Giorgio Manetti oggi

Sono passati 11 anni da quando abbiamo visto per la prima volta Gemma Galgani nel parterre femminile di Uomini e Donne. Nel corso di tutti questi anni, la dama torinese non ha ancora trovato il principe azzurro, nonostante i diversi flirt che ha avuto.

Ma lei non si è ancora arresa, anzi, è molto motivata a trovare l’amore. Quest’estate, infatti, ha deciso di regalarsi un nuovo décolleté, molto più prosperoso e giovanile.

Oggi è una donna completamente diversa, rispetto a come l’aveva conosciuta Giorgio Manetti, il suo storico ex fidanzato. Da poco l’uomo è tornato nuovamente single e proprio per questo non si esclude un suo ritorno nella trasmissione di Maria De Filippi.

Recentemente Gemma Galgani è stata intervistata da “Nuovo” ed ha rivelato che non le dispiacerebbe rivedere Giorgio:

“Riesce a dire parole offensive nei miei confronti ma non posso dimenticare i momenti trascorsi insieme. Quindi prendo il meglio, nonostante le cose che ha detto. Cosa farei se tornasse negli studi? Lo saluterei in modo educato e, se non venissi provocata, starei tranquilla a vedere il suo percorso. Nessuna interferenza, sarei molto serena ed educata”.

I due non sono rimasti però in buoni rapporti, ma riavvolgiamo il nastro e scopriamo cosa è successo ben 4 quattro anni fa.

Il motivo della rottura

La relazione di Gemma Galgani e Giorgio Manetti è durata nove mesi. Una storia davvero travagliata fatta di tante emozioni: gioie e dolori.

La dama torinese ha sofferto tantissimo, aveva anche perso diversi chili. Questo perché lei era follemente innamorata e lui aveva bisogno di conoscerla meglio e prendersi i suoi spazi.

Nonostante le difficoltà, sembrava che fosse arrivato un bel lieto fine per i due, dato che decisero di uscire dal programma e di passare l’estate insieme.

Diversi scatti dimostrano che hanno trascorso dei bellissimi momenti, ma il rientro a Uomini e Donne non fu affatto piacevole. Gemma Galgani spiazzò il pubblico e gli opinionisti, dicendo di aver troncato per sempre la storia con Giorgio.

Non mancarono le polemiche, infatti, il cavaliere toscano non riusciva a capacitarsi di questa decisione della donna proprio prima della puntata.

Dopo quel momento, Giorgio ha capito che la sua relazione finì per colpa delle telecamere e i riflettori, infatti, in più interviste ha spiegato che la dama torinese non ha voluto lasciare la trasmissione per visibilità.

Una triste verità che lo ha lasciato sconvolto, ma Gemma ha sempre smentito questa sua teoria. Se un giorno ci sarà la possibilità di un nuovo incontro, avranno modo di chiarirsi definitivamente.