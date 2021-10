By

Enula, ex concorrente del talent show Amici di Maria De Filippi, dopo la sua esperienza nella scuola è cambiata tantissimo, alcuni non la riconoscono: vediamola.

Una trasformazione davvero incredibile che ha lasciato i fan a bocca aperta. Dimenticatevi della vecchia Enula, oggi è un’altra.

Chi è Enula di Amici 20

Enula Bareggi in arte Enula è nata ad Abbiate Grasso in provincia di Milano sotto il segno dei gemelli. La sua passione per la musica si manifesta sin da piccola, infatti, nel 2011 a soli 13 anni partecipa al programma “Io Canto” condotto da Gerry Scotti.

Enula, il cui nome è di un bellissimo fiore che raccoglieva sua mamma da giovane, è riuscita a conquistare il banco di Amici a discapito di Letizia La Lirica una cantante che era molto apprezzata all’interno del programma.

La ragazza ha conquistato tutti sia per le sue incredibili doti vocali sia per quelle compositive. Riguardo la sua vita privata, pare che sia stata la fidanzata misteriosa di Leo Gassman.

Sono passati diversi mesi dalla sua eliminazione dal talent di Canale 5 e nel frattempo Enula è cambiata moltissimo, ovviamente la sua forte personalità è sempre la stessa.

Scopriamo com’è diventata dopo Amici 20: siamo sicuri che rimarrete a bocca aperta.

La cantante di “Auricolari” è cambiata: la trasformazione è clamorosa

L’abbiamo conosciuta durante la ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi. La ragazza si è distinta per la sua incredibile originalità a partire dal trucco particolare che disegnava sul suo viso e sulle mani.

Lei ha sempre amato giocare con i colori, perché è un modo di esprimersi che la rappresenta nel migliore dei modi. Inoltre, Enula ha sempre sfoggiato degli outfit molto floreali, colorati e larghi, ma ora la ragazza è cambiata.

Oggi è una donna molto sensuale, provocante e soprattutto consapevole del suo talento e della sua straordinaria bellezza.

Sul suo profilo Instagram, non mancano gli scatti un po’ più bollenti, infatti, recentemente ha pubblicato uno scatto in intimo dove si mostra in mezzo ad un campo. Nella didascalia ha scritto: “Il passato è la storia. Ora inizio a scrivermi il presente”.

Da quando è uscita da Amici 20, sembra infatti più grande e matura e questa crescita si rispecchia a livello estetico. La cantante appare davvero un’altra persona, la vediamo in gran forma, ma soprattutto più luminosa e radiosa.

La sua sensualità rende ogni foto davvero unica e i suoi fan sono davvero felici di vederla così bene.

Il talent di Maria De Filippi oltre ad essere una vera e propria scuola di talenti, è una scuola che ti insegna tante cose ed Enula è la dimostrazione.