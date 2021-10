Dayane Mello, concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, in passato ha avuto una relazione con un uomo molto famoso. Dal loro amore è nata anche una bellissima bambina.

Dayane Mello ha avuto diversi flirt nel corso della sua vita, ma la storia d’amore più importante e travolgente ce l’ha avuta proprio con un uomo che tutti conosciamo bene, avete indovinato? scopriamolo.

Dayane Mello, chi è il padre di sua figlia Sofia

Dayane Mello, modella ed ex concorrente del Grande Fratello Vip. Attualmente sta partecipando ad un reality molto famoso in Brasile, La Fazenda.

A causa del suo lavoro che la tiene sempre impegnata, è costretta a non vedere per diversi giorni sua figlia Sofia, nata dall’amore con il modello e musicista Stefano Sala. Anche il ragazzo, che fa parte del mondo dello spettacolo, non è sempre presente a casa, per questo, sono i suoi genitori a prendersi cura della bambina.

Stefano Sala e Dayane Mello si sono conosciuti e innamorati nel 2012, ma dopo diversi anni e svariati tira e molla, il loro amore è giunto al capolinea e hanno intrapreso strade diverse.

Comunque, i due sono rimasti sempre in buoni rapporti, infatti, durante l’edizione del Grande Fratello Vip 2018, fu proprio Sala a parlare del loro rapporto:

“Quando due persone non vanno più d’accordo e non si amano più è inutile andare avanti. Ci si fa solo del male e si fa del male anche alla bambina. Non c’è cosa peggiore che avere un contesto familiare forzato e infelice. Io voglio un bene immenso a Dayane. Adesso è come una sorella. La capisco, la giustifico. Anche io…non le davo l’amore che meritava perché effettivamente non eravamo fatti l’uno per l’altra.“

La coppia ha trovato il giusto equilibrio e non c’è cosa migliore!

Stefano Sala: carriera e vita privata

Classe 1990 nato a Gravedona in provincia di Como. La bellezza di Stefano è inimitabile, proprio per questo, è stato notato da un talent scout ed ha deciso di lasciare l’università per dedicarsi alla carriera da modello, che lo ha portato a sfilare per importanti marchi come Armani, Guess, Cleofe Finati e Morellato.

Dopo aver lavorato all’estero, cavalca l’onda del successo anche in Italia partecipando prima a Notti sul ghiaccio su Rai Uno e dopo al Grande Fratello Vip su Canale Cinque.

Riguardo la sua vita privata sappiamo che dopo la relazione con Dayane Mello gli sono stati attribuiti molti flirt, tra cui quello con Barbara D’Urso (smentito immediatamente) e con Belen Rodriguez.

Nel 2018 trova il vero amore, infatti, si fidanza con la modella ucraina Dasha Dereviankina, con la quale si è sposato nel 2019. Dal loro amore è nato anche il primo figlio. Oggi sono una famiglia davvero molto unita e affiatata.