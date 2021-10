Grande Fratello Vip, si è formata un’altra coppia? | La confessione inchioda il gieffino

By

Grande Fratello Vip 6: è nata una nuova coppia? Ecco di chi si tratta. Scopriamolo insieme.

Il Grande Fratello Vip 6 potrebbe essere testimone della nascita di una nuova coppia? Vediamo che cosa è successo nella casa più spiata d’Italia.

Scoppia l’amore al Grande Fratello Vip?

Il Grande Fratello Vip 6 è iniziato solo da poche settimane ma le dinamiche che si verificano all’interno della casa stanno attirando come non mai i telespettatori italiani che attendono con ansia i due appuntamenti infrasettimanali per capire meglio che cosa accade durante la settimana.

Il daytime è molto seguito dal pubblico che nel consueto appuntamento pomeridiano in onda dopo lo speciale di Amici è atteso con grande trepidazione. Anche nelle edizioni precedenti, la casa più spiata d’Italia è stata la location ideale per consacrare nuove coppie e primi amori.

Ricorderete per esempio Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che si sono conosciuti proprio nel Grande Fratello Vip oppure Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli il cui amore è scoppiato nell’edizione numero 5 del GF Vip.

Anche la nuova edizione si sta mostrando scoppiettante e ricca di colpi di scena. Una nuova coppia potrebbe formarsi a breve… Di chi stiamo parlando? Scopriamolo insieme.

Nuova coppia nella casa di Cinecittà?

La nuova edizione del Grande Fratello Vip 6 sta riservando grandi sorprese. Il cast di quest’anno è davvero fantastico. I vipponi stanno entusiasmando tanti telespettatori che li seguono H24 con grande affetto.

In questa nuova edizione ci sono tanti giovani che cercano di farsi strada nel mondo dello spettacolo. Quest’anno ritroviamo per esempio nel cast Soleil Sorge, ex corteggiatrice di Uomini e donne ma anche Alex Belli, Sophie Codegoni e Nicola Pisu.

Proprio questi ultimi due potrebbero riservare delle sorprese. Pare infatti che il figlio di Patrizia Mirigliani abbia preso una bella cotta per l’ex di Uomini e Donne, Soleil Sorge.

Il ragazzo in più occasioni si è confessato con Alex e Amedeo Goria affermando di provare qualcosa per la bella influencer e modella.

A quanto sembra, il suo sentimento non è purtroppo ricambiato dalla Sorge. La bella bionda infatti appare interessata a tutt’altro tranne che all’amore. Lei vuole viversi quest’esperienza appieno e ha affermato che non è interessata per il momento a cercare l’amore.

Intanto, i due sono sempre più vicini e condividono spesso diversi momenti della giornata per confidarsi e parlare tra di loro. La complicità e l’affinità è evidente.

Soleil cambierà idea? Nascerà una nuova coppia al Grande Fratello Vip 6? Lo scopriremo solo seguendo le nuove puntate.