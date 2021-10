By

Flavio Briatore è stato legato per diversi anni a Elisabetta Gregoraci da cui ha avuto un figlio, Nathan Falco. Ma in precedenza ha avuto anche un’altra storia importante da cui ha avuto una bambina bellissima.

Il noto imprenditore è da sempre al centro del gossip per i suoi affari, per la vita lussuosa e soprattutto per i suoi flirt, conosciamo tutto di lui. Ma sapevi che ha una figlia stupenda? scopriamo di chi si tratta.

Flavio Briatore e la figlia avuta dalla top Model

Briatore un uomo ricco e famoso che ha sempre rubato il cuore di tantissime belle donne, anche più giovani di lui.

Nel 2005 ha conosciuto Elisabetta Gregoraci e dopo tre anni si sono sposati. Nel 2019 nasce il loro amore più grande, Falco Nathan e si trasferiscono in un lussuosissimo appartamento a Montecarlo.

Nel 2018 si separano e l’uomo si lascia andare con altre ragazze tra cui: Taylor Mega, Vittoria Di Flavio ed infine con Benedetta Bosi.

Ricordiamo anche la sua incredibile storia durata dal 1998 al 2001 con Naomi Campbell, che ha definito una ragazza difficile e desiderosa di far carriera.

Ovviamente non possiamo non menzionare la bellissima modella internazionale Heidi Klum. I due sono sempre stati al centro del gossip, ma non tutti sanno che da lei ha avuto una figlia.

Chi è Leni

Flavio Briatore e Heidi Klum sono stati legati circa due anni, dal 2002 al 2004 e dal loro amore è nata una bella bambina, di nome Leni.

Ma l’imprenditore non l’ha mai riconosciuta, per questo oggi la ragazza ha il cognome di sua madre, infatti, si chiama Leni Klum.

La storia d’amore tra i due è stata breve ma intensa, caratterizzata da vari alti e bassi. Ma perché Briatore non ha riconosciuto Leni? A quanto pare, il noto imprenditore quando è nata la piccola non era presente fisicamente.

Lui, infatti, era a Londra e Heidi a Los Angeles, per questo era molto difficile gestire la situazione a distanza. Ma dopo un po’ di anni Heidi ha conosciuto il suo compagno Seal e mettendosi insieme, è diventato in automatico suo padre perché l’ha cresciuta come se fosse sua figlia naturale.

Leni Klum ha ben 3 genitori, ma quella a cui somiglia di più è sua madre, sono due gocce d’acqua: occhi di ghiaccio, capelli lunghi biondissimi e fisico da urlo.

Proprio per questo la giovane ha deciso di seguire le stesse orme di Heidi, infatti, oggi è una modella molto famosa, la sua famiglia, in particolare sua mamma non potrebbe essere più orgogliosa di lei.

Ma Leni, in realtà, avrebbe voluto iniziare la sua carriera da modella già molto tempo prima, però la donna non era d’accordo perché ritiene che sia un ambiente molto duro, dove serve tanta maturità e responsabilità.